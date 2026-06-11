Mundial 2026: Luka Modric lidera impactante dato que estremecerá la Copa del Mundo

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Además de que el Mundial 2026 marcará el final de grandes referentes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar Jr., el magno evento también será testigo de aquellos jugadores nacidos en la antigua Yugoslavia, siendo liderados en esta oportunidad por Luka Modric.

Futbolistas como Edin Džeko, Luka Modrić e Ivan Perišić figuran entre los últimos jugadores nacidos en la antigua Yugoslavia que aún compiten al más alto nivel, de acuerdo con dato de Juan Pablo Gatti. Aunque hoy representan a naciones independientes surgidas tras la disolución del país balcánico en la década de 1990, todos nacieron en un Estado que dejó de existir hace más de tres décadas.

Último Mundial para jugadores nacidos en Yugoslavia

Además, este torneo también podría ser el último en contar con futbolistas nacidos durante la Guerra Fría, el período de tensión geopolítica que dividió al mundo entre los bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética hasta 1991.

Con el inevitable relevo generacional, el fútbol internacional se despediría de una generación de jugadores que crecieron en un contexto político e histórico muy diferente al actual, convirtiendo al Mundial de 2026 en un evento con un simbolismo especial más allá de lo deportivo.