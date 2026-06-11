Mundial 2026: México y Sudáfrica levantan el telón de la cita más importante del fútbol

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Nota de: Luis Meza / @aluismeza

Esta nueva edición, promete ser como nunca antes vista. Más selecciones, más compromisos y un arsenal de espectáculos que deleitarán a los amantes del deporte rey.

México y Sudáfrica son los encargados de aperturar el certamen mundialista, cuando esta tarde se vuelvan a ver las caras después de 16 años. Este partido evoca una cantidad de emociones que es imposible describir. Verlos saltar al campo será emprender un viaje a aquel 11 de junio del 2010, cuando ambos combinados nacionales se enfrentaron por cuarta vez en su historia y a su vez fueron el partido inaugural de la Copa Mundial de ese año disputada en la Nación del Arcoíris.

El peso de un gran reto para México

El “Tri” enfrenta uno de sus mayores retos en toda su historia, los dirigidos por Javier Aguirre no solo se miden a un equipo que puede ser sorpresa, sino que además, será un punto de inflexión en el vínculo afición-selección.

Los aztecas desde hace años vienen plasmando un cambio generacional en su plantilla, pero, más allá de esa necesidad, los efectos secundarios han pasado una factura que hasta los momentos no se ha podido culminar. El tricolor no suele ser el mismo que el de hace 8 años atrás que, si bien no era la más laureada, su oncena era respetada por todo el continente.

La realidad del presente suele ser a veces confusa, porque pese a que en los últimos años han demostrado superioridad en Concacaf, siguen mostrando ineficiencia a la hora de saltar al campo frente a las demás confederaciones de fútbol.

¿Se romperá la burbuja?

Este partido será la respuesta perfecta a esa pregunta. Frente a su afición, su público, su gente, tendrán una oportunidad irrepetible para comenzar una nueva era con el pie derecho.

Sudáfrica quiere cambiar la historia

Los africanos vuelven a esta cita tras 16 años de ausencia. La última vez que compitieron en este certamen fue en el 2010, cuando fueron sede. No les alcanzó para ir a las copas de 2014, 2018 y 2022. Pero esta vez, llegan con la convicción de que pueden cambiar su historia. Con una plantilla que combina la experiencia y la veteranía, podrían ser una se las selecciones sorpresa para esta cita.

Sacrificio y reconstrucción

Los “Bfana Bfana” hicieron una campaña clasificatoria memorable. En un grupo donde coincidieron con equipos como Nigeria y Benin, supieron dar la talla y, de la mano de su técnico, Hugo Broos, plasmaron una identidad que ha revolucionado su estructura táctica. Les ha llegado el momento de demostrar su talento, y hoy es el día.

Figuras clave en este duelo

Tanto la selección mexicana como la sudafricana tienen un conjunto de jugadores que serán determinantes, no solo en este encuentro, sino también en toda la fase inicial.

Por el combinado mexicano, Santiago Giménez se perfila como el principal ariete del tri. Aunque llega al Mundial tras sobrevivir a una temporada catastrófica en donde: perdió continuidad, sufrió lesiones y terminó una temporada con un índice bajo de productividad ofensiva, sigue siendo el delantero azteca con mayor potencial.

Por otro lado, Raúl Jiménez llega con mejor momento en la tricolor y a nivel de clubes. Ha sido un jugador en el que Javier Aguirre a depositado su confianza. A pesar de que la edad ha sido un factor que ha puesto a desconfiar a muchos, probablemente demuestre en esta cita que solo es un número.

Lyle Foster, es la pieza clave en la ofensiva Zulu. El joven atacante del Burnley F.C. se ha consolidado como la principal estrella de la selección, y su experiencia en la liga europea aportará muchos beneficios en el ataque de los sudafricanos.

Teboho Mokoena, es el cerebro en el mediocampo africano. Un distinto, que con su buena técnica suele manejar los tiempos de la oncena. Será clave en este esquema de Broos para dar pases desequilibrantes y generar riesgo en el arco rival.

Estandartes que guiarán a una generación

Estos equipos también se mantienen en el foco por dos jugadores en específico a los que el tiempo aún no a distanciado de sus respectivas selecciones.

Guillermo “Memo” Ochoa hará historia con México tras disputar su sexta copa del mundo. Aunque el arquero hoy en día ha perdido un poco de protagonismo dentro del equipo, servirá como inspiración dentro del vestuario para los jóvenes talentos.

Ronwen Williams es otro que será el director de orquesta desde los tres postes. Tras 12 años siendo indiscutible en el equipo jugará su primer mundial, llevando la cinta de capitán y siendo un ejemplo de resiliencia en el deporte.

Datos interesantes sobre este juego