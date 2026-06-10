Mundial 2026: La Selección Francesa habría entrado en crisis por Mbappé

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La tranquilidad en la concentración de la selección francesa ha saltado por los aires. Tras el reciente encuentro frente a Irlanda del Norte, Kylian Mbappé se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras abandonar la disciplina del equipo, una decisión que ha fracturado la armonía del grupo dirigido por el cuerpo técnico francés.

Horas después de su salida de la concentración, han circulado imágenes de la estrella francesa en Madrid, disfrutando de tiempo libre en compañía de la actriz Ester Expósito.

Este episodio ha sido interpretado por diversos sectores de la opinión pública francesa como una falta de compromiso, especialmente luego de un resultado en el que el equipo necesitaba cohesión y trabajo colectivo.

Desgaste en el vestuario

Las fuentes cercanas al equipo sugieren que la salida de Kylian Mbappé es solo la punta del iceberg de una serie de conflictos internos. Durante los últimos entrenamientos y el choque ante Irlanda, la relación del capitán con sus compañeros se ha mostrado especialmente tensa.

Medios locales informan de un fuerte intercambio verbal ("pique") entre "Kiki" y N'golo Kanté, conocido por su carácter ejemplar, lo que evidencia un problema de liderazgo y comunicación dentro del grupo.

Por otro lado, Ousmane Dembélé, compañero habitual en el frente de ataque, lo habría confrontado directamente en la zona de vestuarios, recriminándole su falta de compromiso en las labores defensivas, un aspecto que está condicionando el balance táctico de Francia.

El entorno de la selección guarda silencio, pero la prensa gala ya habla de una "ruptura de vestuario" que pone a prueba la autoridad del cuerpo técnico en una fecha FIFA que será recordada, más que por los resultados, por la tormenta mediática alrededor de su máximo referente.