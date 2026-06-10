Mundial 2026: Mbappé prende conflicto en Francia tras abandonar concentración a solo horas de la Copa del Mundo

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Kylian Mbappé ha trasladado todas las polémicas y conflictos que vivió en la recta final de la temporada con el Real Madrid a la selección de Francia. El delantero ha ocasionado un nuevo conflicto que estaría perjudicando la concentración del equipo nacional a pocas horas del arranque del Mundial 2026.

El atacante vuelve a estar en el centro de la polémica en Francia tras conocerse que realizó un viaje a Madrid por motivos personales en plena concentración y preparación de la selección nacional para la Copa del Mundo, de acuerdo con el reporte de Mundo Deportivo. Las imágenes del delantero acompañado de su pareja generaron una fuerte reacción en redes sociales y medios franceses, donde algunos aficionados cuestionaron la oportunidad del desplazamiento en un momento tan importante para el equipo.

Las críticas se han centrado en la percepción de que Mbappé estaría priorizando asuntos personales por encima de sus responsabilidades con la selección. Aunque no existe información oficial que indique que el viaje haya interferido con sus compromisos deportivos, el episodio ha alimentado el debate sobre el liderazgo del atacante y su nivel de implicación con el grupo, especialmente en un contexto donde cada movimiento de la estrella francesa es seguido con enorme atención de cara a la próxima cita mundialista.

Mbappé y sus conflictos dentro de la selección de Francia

Además de un posible abandono de la concentración francesa, un video captado en los instantes previos al amistoso entre Francia y Costa de Marfil ha provocado una gran controversia en el fútbol francés. En las imágenes se observa un aparente distanciamiento entre Kylian Mbappé y N'Golo Kanté, quienes evitaron saludarse mientras el resto de sus compañeros intercambiaba gestos de camaradería en el túnel de vestuarios.

Las versiones que circulan en redes sociales apuntan a que el origen del supuesto conflicto se remonta al amistoso disputado ante Colombia el pasado 29 de marzo. En aquel encuentro, Kanté recibió el brazalete de capitán como reconocimiento en el día de su cumpleaños. Sin embargo, cuando Mbappé ingresó al campo en los minutos finales, habría solicitado a Rayan Cherki que retirara el brazalete a Kanté para entregárselo a él, una acción que fue interpretada por algunos aficionados como una falta de consideración hacia el veterano mediocampista.

A todo esto se suma una información revelada por el diario deportivo francés L'Équipe, que señala que Ousmane Dembélé habría mantenido una conversación con el delantero merengue en el vestuario para pedirle una mayor implicación en las tareas defensivas. Según el reporte, el atacante le solicitó a su compañero un esfuerzo adicional en la presión y recuperación del balón, reabriendo un debate recurrente sobre el compromiso táctico de la estrella francesa dentro del funcionamiento colectivo del equipo.