¡Innegociables! Real Madrid pierde dos opciones de fichajes para la próxima temporada

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El Real Madrid se quedará con las ganas de arrebatarle dos figuras a Paris Saint-Germain de cara a la próxima temporada. Los franceses actualmente es el mejor equipo en la actualidad tras ganar dos UEFA Champions League consecutivas, mientras que, los merengues buscan nuevas figuras para regresar a la cima en el viejo continente.

El mercado de fichajes de verano comenzó con una declaración contundente por parte del reconocido agente portugués Jorge Mendes, quien salió al paso de los rumores que vinculaban a dos de las figuras de los parisinos con una posible salida del club. En declaraciones al periodista Fabrizio Romano, Mendes dejó claro que tanto Vitinha como João Neves seguirán formando parte del proyecto del club galo.

Vitinha y João Neves se quedan en París

El representante fue tajante al asegurar que ninguno de los dos mediocampistas estuvo realmente disponible en el mercado. Según sus palabras, ambos son piezas fundamentales para el presente y el futuro del PSG, además de encontrarse plenamente satisfechos con su situación en el club francés.

Estas declaraciones parecen cerrar definitivamente cualquier posibilidad de que el Real Madrid pueda incorporarlos en el corto plazo. El conjunto blanco había mostrado interés en reforzar su centro del campo con talento joven y de primer nivel, pero los planes del PSG son claros: retener a dos de sus futbolistas más importantes y consolidar un proyecto que aspira a mantenerse entre la élite del fútbol europeo durante los próximos años.