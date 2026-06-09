José Mourinho ya en España para ser presentado como nuevo entrenador del Real Madrid

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José Mourinho se encuentra este martes 9 de junio en Madrid para ultimar los detalles de su presentación oficial como nuevo entrenador del Real Madrid. El portugués será el encargado de enderezar el rumbo de la Casa Blanca después de dos años decepcionantes sin títulos.

El técnico portugués inicia así una nueva etapa al frente del conjunto merengue, con el que ha acordado un contrato por las próximas tres temporadas, de acuerdo con la información de Fabrizio Romano. El experimentado dirigente podrá ser oficializado luego de que Florentino Pérez ganara las elecciones como presidente de la institución blanca con periodo hasta 2030.

José Mourinho aterriza en Madrid

La llegada de Mourinho genera una gran expectativa entre la afición madridista, que espera que su experiencia y carácter competitivo ayuden al club a seguir peleando por los títulos más importantes. Tras una exitosa trayectoria en algunos de los equipos más importantes de Europa, el estratega portugués asume el desafío de liderar un nuevo proyecto en el Santiago Bernabéu.

Pese a que en su primera vez como mandamás ya conquistó una Liga histórica con 100 puntos, Mourinho jamás pudo lograr una UEFA Champions League, siendo uno de los principales objetivos para las próximas temporadas. Los madridistas esperan que “The Special One” vuelva a inyectar ambición y carácter ganador al equipo, tras dos campañas donde se han quedado con las manos vacías.