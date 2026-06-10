Meridiano se viste de Mundial: Descubre la nueva programación especial que llegará desde el 11 de junio

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Por Andrea Matos Viveiros

Nuevos horarios, análisis exclusivos y la mejor cobertura esperan a los fanáticos venezolanos a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Meridiano activa su cobertura especial del Mundial

Con la llegada del evento futbolísticos más esperado del año, Meridiano Televisión ajusta su parrilla de programación para ofrecer a los espectadores una experiencia informativa y de entretenimiento completamente enfocada en el fútbol internacional.

La gran novedad será el estreno de Tercer Tiempo Mundialista en un horario especial que debutará este jueves 11 de junio a las 9:00 p.m. El espacio reunirá a especialistas, periodistas e invitados para analizar cada detalle de los partidos, las figuras más destacadas y las historias que marcarán el torneo de la mano de Marie Ferro.

Tras el programa, los seguidores del fútbol podrán disfrutar de El Chiringuito de Jugones, que a partir de esta fecha pasará a emitirse a las 10:00 p.m., manteniendo toda la polémica, el debate y la actualidad del balompié mundial en exclusiva para Venezuela.

Noticiero Especial Mundialista

La cobertura se complementará cada sábado a las 9:00 p.m. con un Noticiero Especial Mundialista, conducido por los anclas habituales de Meridiano junto a un invitado especial de Tercer Tiempo, quienes repasarán las noticias más importantes y analizarán cada jornada del campeonato.

¿Cómo ver Meridiano Televisión?

Los venezolanos podrán disfrutar de toda la programación a través de la señal abierta nacional, en streaming por meridiano.net y en alta definición mediante las plataformas SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go.

Prepárate para vivir cada emoción del fútbol mundial junto a Meridiano Televisión. Desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio, la casa del deporte en Venezuela te acompañará con análisis, información y la mejor cobertura para que no te pierdas ningún detalle del torneo.