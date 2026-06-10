Mundial 2026: ¿Destino o casualidad? La increíble coincidencia de Messi con Maradona en Estados Unidos

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Argentina afrontará el Mundial 2026 con grandes aspirantes a revalidar el título después lo alcanzado en Qatar 2022. La tropa de Lionel Scaloni serán nuevamente comandados por Lionel Messi, quien buscará cerrar con broche de oro su capítulo a nivel de selecciones.

La principal coincidencia que ilusiona a los fanáticos argentinos es que la 'Pulga' disputará su último Mundial en Estados Unidos, exactamente igual que lo hizo Diego Armando Maradona en 1994. Hace 32 años, la leyenda albiceleste jugó su cuarta y última Copa del Mundo en suelo estadounidense, donde Argentina fue eliminada en octavos de final tras su polémica expulsión por doping.

Ahora, en 2026, el Mundial regresa a Norteamérica, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, y Messi, a sus casi 39 años de edad, se prepara para lo que se espera sea su despedida del torneo. El delantero llegará con alta experiencia en los campos estadounidenses, tomando en cuenta que se ha desempeño en suelo norteamericano en las últimas temporada con Miami Inter.

Messi tendrá su último Mundial en Estados Unidos como Maradona

Mientras Maradona dejó el torneo de forma amarga en 1994, Messi llega como campeón del mundo defensor (tras Qatar 2022) y con la posibilidad de lograr algo inédito: ganar dos Mundiales consecutivos, algo que nadie ha hecho desde Brasil en 1962.

La atacante ya no tiene nada que demostrar a diferencia de la expectativa que generó en 2022, sin embargo, otro título mundialista en la venidera edición podría terminar de sellarlo como el mejor jugador de todos los tiempos en el fútbol internacional.