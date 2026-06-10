Mundial 2026: Países que son campeones del mundo de fútbol y de Fórmula 1

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El Mundial de 2026 está previsto para comenzar el próximo jueves 11 de junio y se extenderá hasta el domingo 19 de julio. Este año, el torneo de selecciones coincidirá durante varios fines de semana con el Campeonato Mundial de Fórmula 1, ya que durante el período del evento de fútbol se realizarán cuatro grandes premios.

A diferencia de otros años, el calendario de la F1 (que desde hace seis temporadas supera las 20 carreras por año) por lo que la máxima categoría del automovilismo no hará un parón por la Copa, lo que obligará a ambas organizaciones a competir directamente por el rating de transmisión.

La primera coincidencia del año ocurrirá en la semana inaugural del Mundial de fútbol, con el Gran Premio de España (Cataluña) el 14 de junio. Posteriormente, la Fórmula 1 correrá en Austria el 28 de junio, en Gran Bretaña el 5 de julio y en Bélgica el 19 de ese mismo mes, fecha que coincide exactamente con la gran final de la FIFA.

Pilotos campeones cuando el mundial es en América:

Brasil 1950: Giuseppe Farina (Italia)

Chile 1962: Graham Hill (Inglaterra)

México 1970: Jochen Rindt (Austria)

Argentina 1978: Mario Andretti (Estados Unidos)

México 1986: Alain Prost (Francia)

EE. UU. 1994: Michael Schumacher (Alemania)

Brasil 2014: Lewis Hamilton (Inglaterra)

Paises campeones de fútbol y de Fórmula 1

Existe un selecto grupo de naciones que saben lo que es saborear la gloria máxima tanto en la canchas como en las pistas, solo una de ellas no lo ha logrado:

Alemania (Fútbol 1954, 1974, 1990, 2014) ; F1 - Michael Schumacher (7) Sebastian Vettel (4) Nico Rosberg (1).

Italia (Fútbol 1934 , 1938, 1982, 2006) ; F1 - Alberto Ascari (2) Giuseppe Farina (1).

, 1938, 1982, 2006) ; F1 - Alberto Ascari (2) Giuseppe Farina (1). Brasil (Fútbol 1958, 1962, 1970, 1994, 2002) ; F1 - Emerson Fittipaldi 1, Ayrton Senna y Nelson Piquet (3).

Inglaterra (Fútbol 1966) F1 - Lando Norris, Jenson Button Damon Hill, Nigel Mansell, James Hunt, John Surtees, Mike Hawthorn (1), Graham Hill y Jim Clark (2) Jackie Stewart (3) Lewis Hamilton (7).

Argentina (Fútbol 1978 , 1986, 2022) ; F1 - Juan Manuel Fangio (5)

, 1986, 2022) ; F1 - Juan Manuel Fangio (5) Francia (Fútbol 1998 , 2018) ; F1 - Alain Prost (4)

, 2018) ; F1 - Alain Prost (4) España (Fútbol 2010) ; F1 - Fernando Alonso (2)

Uruguay - (Primer campeón del fútbol 1930 y 1950) pero ningún piloto de esta nacionalidad alzó el título de la Fórmula 1.

Este año, Italia podría sumar su cuarto campeonato mundial de pilotos en la Fórmula 1 e igualar en pergaminos a los cuatro trofeos de su selección Azurra de fútbol, si el joven Andrea Kimi Antonelli logra alzar el título al final de la temporada 2026. Cabe destacar que, hasta la fecha, ningún país ha logrado la hazaña de ganar ambos mundiales (Fútbol y F1) en el mismo año calendario.