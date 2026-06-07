Venezolano Alessandro Famularo llega al podio de la Euroformula Open

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Alessandro Famularo logró este fin de semana subir al podio y sumar puntos en dos de las tres carreras que se realizaron en el circuito de Misano Adriático del campeonato Euroformula Open.

El criollo finalizó en el tercer lugar de la primera ronda del fin de semana, mientras que en la segunda carrera tuvo que retirarse por una falla mecánica, mientras que en la última finalizó en el quinto puesto.

Famularo con su retiro en la segunda manga, que además es el primero que tiene en la categoría, cortó un racha de 16 carreras seguidas en la zona de puntos.

Con el resultado el criollo se ubica en el sexto puesto del campeonato de formación con 99 unidades. Recordemos que el venezolano ganó en la apertura de la campaña que se realizó en el circuito de Portimao.

La próxima carrera que tendrá Famularo se será del 3 al 5 de julio en el circuito de Hungaroring, el cual tiene una longitud de 4.381 metros y que pertenece al Campeonato Mundial de Fórmula 1 y del Intercontinental GT World Challenge.