Campeonato Venezolano de Automovilismo: Angelo Fontana sobrevive en la Civic-Pro y María Díaz hace historia en la Fórmula Quik

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La tarde de ayer domingo 31 de mayo se dio oficialmente la luz verde a la temporada 2026 del Campeonato Venezolano de Automovilismo (CVA). El Circuito Internacional de Turagua, en el estado Aragua, fue el escenario de la primera válida que reunió a los mejores talentos del motor nacional en una jornada de alta velocidad y adrenalina.

El evento estructuró un formato de siete carreras (tres para la Fórmula Quik, y dos para las categorías Gran Turismo (GT) y Civic-Pro) donde los ganadores de la jornada se definieron por la acumulación de puntos de ambas mangas.

Podio histórico en la Fórmula Quik

La Fórmula Quik presentó la grilla más concurrida de la tarde con 15 autos en pista. En la división de Expertos, Ramón Yevara impuso su ritmo para llevarse el triunfo, mientras que Sergio Sánchez hizo lo propio en la clase Novatos. Sin embargo, los aplausos de la fanaticada se los llevó María Díaz, quien además de ser la única mujer en la parrilla, demostró un gran manejo para quedarse con el tercer lugar del podio general.

Por su parte, la categoría GT ofreció un espectáculo de regularidad y estrategia en sus tres divisiones. Los máximos honores de la jornada correspondieron a Angelo Nick (Gran Turismo), Enzo Ricardelli (Súper Turismo) y Luis Lira (Turismo).

Hay que destacar que la segunda carrera del día de esta categoría se generó la única bandera roja de la primera válida, que obligó a la organización del CVA a suspender la ronda cuando iba a la mitad, debido al accidente del piloto Rafael Toro que perdió el control de su vehículo y volcó en una de las rectas del circuito de Turagua.

Civic-Pro no decepcionó por tercer año

Por tercer año seguido la categoría reina, la Civic-Pro, no defraudó, por tercer año seguido esta competencia monomarca ha permitido a los pilotos veteranos y en ascenso tener un campeonato donde desarrollar todas sus habilidades.

Para esta primera válida, Angelo Fontana se consagró como el gran triunfador de la jornada tras ganar de forma inapelable las dos carreras del día.

Fontana tuvo que emplearse a fondo para contener los ataques de Francisco Viera y Manuel Revenga, quienes finalizaron en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

La carrera estuvo marcada por el drama que protagonizó Francisco Cerullo, tras una espectacular remontada desde el cuarto puesto, Cerullo se plantó en la segunda manga a pelear el liderato mano a mano con Fontana; no obstante, la fortuna le dio la espalda a solo tres vueltas del final, ya que una la rotura de la correa de tiempos de su motor lo obligó a abandonar, privándolo de un podio que ya tenía prácticamente asegurado.

En la clase Civic Proam (Amateur) el vencedor fue Salvatore Benenatti, la segunda carrera será en Puerto Ordaz el 12 de julio en autódromo Simón Bolívar, ubicado en la ciudad de Puerto Ordaz.