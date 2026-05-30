Motociclismo de luto: Fallece Daniel Ingham en la TT de Isla de Man

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La tragedia volvió a cubrir la TT 2026 de la Isla de Man luego que este jueves 28 de mayo falleciera un piloto durante la ronda de clasificación de la histórica carrera en uno de los trazados más largos y peligros del planeta.

La organización del evento confirmó la muerte del piloto británico Daniel Ingham, de 33 años, tras un grave accidente. Este suceso sumado a una serie de incidentes previos generó que la categoría cancelara todos los eventos de Sidecar.

El fatal accidente en Doran’s Bend

Ingham sufrió el accidente en la zona de Doran’s Bend durante la primera vuelta de la tercera sesión clasificatoria. Pese a la experiencia del británico en el circuito de la Montaña perdió el control de su moto a más de 200km/h.

Aunque 2026 marcaba su debut oficial en el TT, Ingham era una figura consagrada en la isla. Desde su estreno en el Gran Premio de Manx en 2016, acumuló múltiples podios y alcanzó la gloria máxima en 2024 al ganar el prestigioso MGP Senior.

Suspensión histórica de los Sidecars

La muerte de Ingham no es el único foco de preocupación del evento, luego que el día miércoles se interrumpiera la carrera con una bandera roja en la categoría de Sidecar tras el choque de Ryan y Callum Crowe, quienes afortunadamente solo sufrieron heridas leves.

Mientras que la experimentada piloto, Maria Costello, el día martes, fuera trasladada al hospital de Liverpool en estado grave pero estable, tras un fuerte incidente junto a su copiloto Shaun Parker.

"Reconocemos la larga tradición de las carreras de sidecar en el TT, así como el compromiso de los competidores, equipos y aficionados involucrados en la categoría. Esta decisión no se ha tomado a la ligera", declararon los organizadores tras la suspensión de la categoría. "Sin embargo, la seguridad de los competidores, espectadores, comisarios, oficiales y todos los involucrados en el evento debe seguir siendo la prioridad".

La sombra de la montaña

Tras un 2025 que cerró sin víctimas mortales, el fallecimiento de Daniel Ingham eleva la fatídica cifra histórica a 271 muertes desde que iniciaron las carreras en 1911. El evento, que se extiende hasta el 6 de junio, continuará bajo una atmósfera de luto y una vigilancia extrema sobre las condiciones de seguridad en los 60 kilómetros del trazado más peligroso del mundo.