La moto velocidad estará presente en el Campeonato Venezolano de Automovilismo

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El programa de velocidad que reúne el Campeonato Venezolano de Automovilismo (CVA) va en aumento, luego de que el comité organizador confirmó las dos categorías de mayor rapidez en motos.

Dentro del atractivo que habrá en Turagua, el próximo domingo 31 de mayo como parte de la primera válida del CVA, está la moto velocidad. Las categorías de Supersport 600cc y la Superbike 1000cc tendrán también sus primeras competencias en el asfalto del Pancho “Pepe” Croquer.

La moto velocidad hará vida con la Fórmula Quik, además del regreso de la categoría GT Series, divididas en Gran Turismo y Súper Turismo. Las categorías servirán como preámbulo a las pruebas de la categoría Civic SI en las modalidades Expertos y Proam.

¿Cuáles son las características de Civic Pro?

La categoría Civic Pro consta de autos Civic (2006-2011) con un motor K2023 aspirado que tenga combustión interna sin turbo compresores.

Su principal ventaja es que tiene un control deportivo real, sin ventajas ocultas, con el objetivo de que sea el piloto quien saque la ventaja en cada carrera.

Los participantes que estarán en la Civic Pro tienen experiencia en la GT3, además de estar en otras categorías y con licencias internacionales. Los que estarán en la Proam traen el rodaje del karting, además de otras competencias nacionales.

La Proam es la apertura para que quienes desean subir de categoría y nivel, lo puedan hacer en procura de seguir su carrera en las pistas.

El calendario oficial de CVA quedó de la siguiente manera: