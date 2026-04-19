Venezolano Alessandro Famularo conquista una válida de la Euroformula Open

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El automovilismo venezolano también le dio una alegría al país este fin de semana, luego que el piloto venezolano Alessandro Famularo del equipo BVM Racing comenzara la temporada 2026 con un golpe de autoridad, al imponerse en la Carrera 2 de la Euroformula Open tras completar una actuación impecable y estratégica.

Este es el mejor resultado de Famularo en la categoría con monoplazas tipo Fórmula 3, al superar el cuarto lugar que logró en la Carrera 3 de Barcelona de la temporada 2025, año en que debutó en esta división.

Cómo fue la carrera del triunfo

Famularo que partió desde la segunda plaza de la Carrera 2 y se mantuvo al acecho durante toda la prueba, hasta heredar el liderato a solo dos vueltas del final debido al retiro de su compañero de equipo, Divy Nandan.

El indio que lideró toda la carrera y que ganó la primera ronda, había sacado una ventaja de casi diez segundos a Famularo, cuando en la vuelta 16, la presión y el agotamiento físico le jugaron una mala pasada. Nandan falló en la frenada de la curva 2, y se salió de la pista para dejarle el camino libre al triunfo al venezolano.

Tras la carrera, Famularo dedicó el triunfo a quienes lo apoyaron en sus momentos más oscuros: “Hace un año, prácticamente era un piloto retirado. Después de tantos altibajos e interrupciones en mi carrera, estar aquí en lo más alto me deja sin palabras. ¡Esto es para mi familia, mis patrocinadores y para mi querida Venezuela!”, reseñó la página web de la Euroformula Open sobre lo que dijo el criollo.

Cómo queda el campeonato y cuándo es la próxima cita del venezolano

El criollo logró sumar puntos en las tres carreras de la fecha en Portimao: un quinto lugar, un triunfo y un tercer puesto en la última ronda. Con estos resultados, Famularo se ubica en el tercer lugar del campeonato. La próxima fecha será del 15 al 17 de mayo en el mítico circuito de Spa-Francorchamps.