Max Verstappen busca revancha en la clasificación de las 24 Horas de Nurburgring

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Max Verstappen tiene este sábado 18 y domingo 19 de abril un compromiso con la historia del automovilismo, ya que buscará revancha en la clasificación de las 24 Horas de Nurburgring, carrera que está pautada para el fin de semana 16 y 17 de mayo en el mítico Nordschleife de 25.3 kilómetros.

Para este fin de semana, el piloto holandés competirá en las dos carreras de clasificación con un Mercedes-AMG GT3 de su equipo Verstappen Racing junto con Lucas Auer, uno de sus compañeros de equipo para las 24 horas de Nurburgring, donde buscarán uno de los seis puestos directos a la TopQ3 de la pole position final, que será el día 15 de mayo y definirá los puestos de la grilla.

Recordemos que en febrero, Verstappen compitió en la segunda fecha del Campeonato de Resistencia de Nurburgring (Nurburgring Langstrecken-Serie) en la clase mayor de GT, carrera que ganó, pero fue descalificado debido a que su equipo usó un juego más de neumático pautado para esa ronda.

Verstappen va por esta marca histórica

Verstappen es el tercer campeón del mundo de Fórmula 1 que competirá en esta legendaria carrera de resistencia que comenzó en el año de 1970 y hasta la fecha solo Niki Lauda ha ganado las 24 horas en 1973.

La carrera del sábado comenzará sobre el final de la tarde, a las 17:30 hora local (11:30 am hora de Venezuela). Esto es para que los pilotos se adapten al cambio de día a la noche. Mientras tanto, la carrera del domingo está pautada para las 7:00 am hora de Venezuela.

Cómo le ha ido a Verstappen en 2026 en la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha sido un desastre para Verstappen, ya que su RB22 ha sido una total decepción. Aunque el motor Powertrain de Red Bull Racing y Ford ha respondido en potencia, el desarrollo del carro aún está lejos de Mercedes, Ferrari y McLaren, al menos en las primeras dos carreras.

El holandés en sesiones de clasificación está a más de un segundo de la cima de la tabla de tiempos. Mientras que en carrera la situación no mejora, en el Gran Premio de Australia, Verstappen terminó en el sexto lugar, en China se retiró de la carrera y en Japón finalizó octavo.

Recordemos que Verstappen desde el año pasado participa en este serial porque quiere competir en las 24 horas Nürburgring y aprovechó la semana de descanso de la Fórmula 1 para correr en esta categoría de autos de serie.