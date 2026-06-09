Fórmula 1: Kimi Antonelli rompe la historia de Mónaco y la Fórmula 1 con estos récords

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El Gran Premio de Mónaco 2026 quedará grabado en los anales del automovilismo mundial no solo como una carrera de máxima exigencia, sino como el escenario donde el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) dinamitó los libros de historia de la Fórmula 1.

Con un rendimiento que ya raya en lo fuera de serie, el joven prodigio firmó una actuación perfecta que combinó precocidad, velocidad pura y una madurez técnica sin precedentes.

La bandera roja inclusive detuvo lo que pudo ser un triunfo más abrumador del milenio, ya que hasta ese momento, Antonelli le había sacado una vuelta al sexto lugar que era su compañero de equipo George Russell y que fue el golpe moral para imponer norma dentro de Mercedes.

Asimismo, se convirtió oficialmente en el piloto más joven de la historia en ganar el Gran Premio de Mónaco, conn con solo 19 años, 9 meses y 13 días. Lo que le permitió escribir su nombre como el piloto número 39 en conquistar el trazado urbano más exigente y prestigioso del planeta, que además pertenece a la Triple Corona del automovilismo mundial.

Un inicio ganador sin precedentes

El impacto de su triunfo en el Principado establece un hito inédito: ningún piloto en los 76 años de historia de la Fórmula 1 había logrado hilar sus primeras cinco victorias en la categoría de forma consecutiva. Con esta racha de triunfos sucesivos (China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco), Antonelli iguala los registros de leyendas de la talla de Jim Clark, Michael Schumacher, Lewis Hamilton (en dos ocasiones), Max Verstappen, Jack Brabham y Nigel Mansell, con la distinción absoluta de ser el más joven de todos los tiempos en alcanzar dicha cifra de éxitos en línea.

En el olimpo del Gran Slam en Mónaco

La exhibición del piloto de Mercedes alcanzó la perfección técnica al adjudicarse el codiciado Grand Slam (o Chelm), una de las distinciones individuales más difíciles del deporte motor, reservada únicamente para aquellos que logran la pole position, la victoria, la vuelta rápida y liderar cada una de las vueltas de la carrera de principio a fin.

De esta manera, Antonelli se transforma en el piloto número 28 en la historia de la Fórmula 1 en lograrlo, y apenas en el segundo italiano en la posteridad, emulando al bicampeón mundial Alberto Ascari, quien firmó cinco en su trayectoria.

Asimismo, se convierte en el sexto hombre en sellar un Grand Slam específicamente en las estrechas calles de Mónaco, uniéndose a un Olimpo histórico integrado por:

Juan Manuel Fangio (1950)

Jackie Stewart (1971)

Ayrton Senna (1990)

Michael Schumacher (1994)

Mika Häkkinen (1998)

Andrea Kimi Antonelli (2026)

Esta victoria quiebra además una prolongada sequía para su país en Montecarlo. Antonelli es ahora el tercer piloto italiano en toda la historia en conquistar el Principado, sumándose a los nombres de Riccardo Patrese (1982) y Jarno Trulli (2004). Como un dato de color que dimensiona perfectamente la brecha generacional y el nacimiento de una nueva era, cuando Trulli ganó en Mónaco en la temporada 2004, Kimi Antonelli ni siquiera había nacido.

Con este resultado de tintes épicos, Antonelli no solo se consolida en la cima del Campeonato Mundial de Pilotos de la temporada 2026, sino que se posiciona firmemente como el nuevo referente del automovilismo global de cara a las próximas citas del calendario.