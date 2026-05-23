Fórmula 1: Max Verstappen arremete contra las críticas de Montoya

Suscríbete a nuestros canales

Max Verstappen es una de las voces autorizadas para criticar el reglamento de la Fórmula 1. En esa línea, arremetió contra las declaraciones de Juan Pablo Montoya que lo atacaba por su opinión. El neerlandés fue contundente y tajante contra el ex piloto de Williams y Mercedes.

Verstappen no se guardó nada al cuestionar con dureza la presencia del colombiano en los circuitos, criticando que la F1 le otorgue espacio a opiniones destructivas: "No sé qué problema tiene Montoya conmigo. Yo tampoco tengo mucha paciencia con alguien que dice tantas tonterías".

Por otra parte, el neerlandés resaltó: "No entiendo por qué la dirección de la Fórmula 1 le paga a gente como él. ¿Acaso quieren a alguien así en el paddock que suelta tantas estupideces?. Creo que se trata de: Si digo algo diferente de los demás, seguiré siendo relevante".

¿Qué dijo Juan Pablo Montoya para desatar la cólera de Max Verstappen?

Juan Pablo Montoya encendió la polémica al exigir sanciones severas de la FIA contra Max Verstappen. La razón, son sus constantes quejas hacia el reglamento técnico de la Fórmula 1. Para el bogotano, el actual campeón se expresa pésimo de su propio deporte.

Montoya fue muy claro sobre lo que ha dicho Verstappen en 2026: "Hay que respetar el deporte. Me parece bien que no te gusten los reglamentos, pero la forma en la que hablas de aquello con lo que te ganas la vida, de tu propio deporte, debería acarrear consecuencias".

Juan Pablo fue mucho más allá en la crítica: "Añadir siete u ocho puntos de penalización a la licencia, de modo que, hagas lo que hagas después, te aparecen. Te garantizo entonces que los mensajes serían diferentes". Algo que no agradó a Max y que le reclamó a la F1.

Calendario de la Fórmula 1 2026