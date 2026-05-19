Max Verstappen ganó las 24 Horas de Nurburgring pero de esta forma

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Este fin de semana se realizó la edición 54 de las 24 Horas de Nurburgring, una de las cinco grandes carreras de resistencias del planeta, evento que pertenece al Intercontinental GT Challenge, y que tuvo como principal protagonista al cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, quien buscaba igualar una marca.

El equipo Verstappen Racing condujo un Mercedes AMG GT3 número 3, con el cual dominó gran parte de la carrera desde el inicio. Max Verstappen en cada turno de manejo demostró que se puede adaptar a cualquier auto y categoría del planeta.

Asimismo, Verstappen dejó un impresionante ritmo de vuelta en cada relevo y el holandés siempre entregó el Mercedes AMG en el primer lugar con más de 25 segundos de diferencias a sus escoltas.

Pero pese al brillante desempeño, la nueva desilusión para Verstappen este año, llegó sobre el final de la carrera, cuando a falta de tres horas para la bandera a cuadros el auto empezó a fallar.

¿Qué pasó con el carro de Verstappen?

Dani Juncadella, quien había tomado el penúltimo relevo ya que se esperaba que Verstappen terminara la carrera, el piloto español inmediatamente empezó a reportar ruidos y vibraciones desde la parte derecha trasera, que lo obligaron a reducir la velocidad y llevar el carro a los pits, donde dejó la imagen devastadora del auto subido en los gatos y guardado en el garaje sin una rueda.

Tras la carrera, Stefan Wendl, jefe de Mercedes-AMG Customer Racing, informó que primero se había detectado una falla con el sistema ABS y luego las vibraciones que llevaron al terrible desenlace del daño en la transmisión trasera.

Al final, el equipo logró hacer una leve reparación para al menos terminar la carrera, pero el mal ya estaba hecho, se perdió el trabajo de todo un año para finalizar en el puesto 37 de la general.

Se ganó en lo espiritual

Para Verstappen, esta primera presentación en las 24 Horas de Nurburgring fue “desafortunada” y “frustrante” aunque “disfrutó” la experiencia, dijo el piloto en sus redes sociales. Esta debacle del holandés evitó que pudiera igualar a Niki Lauda, quien seguirá siendo el único campeón del mundo de Fórmula 1 que ganó las 24 Horas de Nurburgring.

Ahora Max deberá pasar rápido la página, ya que este fin de semana correrá el Gran Premio de Canadá, quinta fecha del Mundial de Fórmula 1, donde aún trabaja para recomponer su reinado con Red bul Racing.

Pese a la desilusión, se puede decir al final que Verstappen sí ganó en las 24 Horas de Nurburgring, ya que cumplió con las expectativas de todos los fanáticos del automovilismo. Primero, por mostrar su dominio en la Fórmula 1 en uno de los circuitos más peligroso del planeta. Segundo, porque fue el gran motor de cambio mediático de este fin de semana al obligar a la prensa deportiva a cubrir un evento que muchos ignoraron por años.

Su sola presencia, hizo que se llenaran las tribunas de uno de los circuitos más icónicos del automovilismo con 352 mil espectadores, misma cantidad que un Gran Premio de Fórmula 1 o de las 500 Millas de Indianápolis. Sin duda al alguna, Verstappen ganó un respeto que trasciende a los números; seguramente tendrá en los próximos años la oportunidad de ser el vencedor en el legendario Nordschleife de 25 kilómetros.