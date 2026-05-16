Fórmula 1: Carlos Sainz rueda por primera vez en el Madring para el GP de España

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Carlos Sainz se convirtió este sábado 16 de mayo en el primer piloto en realizar una vuelta por el polémico y citadino circuito de Madring, que será sede del Gran Premio de España de Fórmula 1 a partir de 2026 y que se disputará el fin de semana del 11 al 13 de septiembre de 2026.

El piloto del equipo Williams, quien además es el embajador del Madring, realizó una sesión para comprobar cómo quedó el asfaltado y varias zonas que causaron polémica y hasta protestas de los vecinos de Valdebebas cuando se mostró la simulación.

Entre las zonas cuestionadas está la llamativa curva peraltada de nombre: "La Monumental", la cual, tiene un recorrido de 600 metros con una inclinación de 24%, muy parecido a una curva del legendario óvalo de Daytona.

El Madring tiene una longitud de 5,4 kilómetros divididos en 22 curvas, será un trazado callejero que además tendrá un pequeño túnel. Sainz señaló que el circuito es "más rápido de lo que parece".