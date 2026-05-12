Kimi Antonelli es el nuevo “Emperador” de la Fórmula 1 ¿Qué podemos esperar de él?

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Ferrari le ha dado en este siglo varios triunfos, podios y títulos a Italia, pero la llegada de Andrea Kimi Antonelli a la Fórmula 1 levantó la ilusión a los aficionados de este país de ver otra vez a uno de sus compatriotas ser campeón mundial y este 2026 el joven de apenas 19 años va en camino a esta meta.

Antonelli rueda a ritmo de récords

Antonelli debutó en la Fórmula 1 en 2025 de la mano del programa de formación del equipo Mercedes; el italiano ha tenido un ascenso meteórico dentro del automovilismo.

Ese año se convirtió en el debutante con más puntos en la historia de la categoría con 150 unidades y en el piloto más joven en hacer una vuelta rápida en carrera (Japón 2025).

Pero este 2026, junto con el salto de calidad del Mercedes, Antonelli ha podido desplegar todo su talento. Con solo cuatro carreras realizadas, el joven italiano ha roto varios récords.

Esta campaña empezó con un segundo lugar en Australia y aunque parecía que todo se encaminaba a ser el piloto escolta de Mercedes, en las siguientes carreras reescribió parte de la historia de la Fórmula 1.

Al encadenar un impresionante triplete de pole positions y victorias en China, Japón y Miami, que lo situaron al nivel de grandes leyendas del automovilismo, como Ayrton Senna y Michael Schumacher, quienes lograron sus primeras tres poles de forma consecutiva.

Asimismo, emuló la hazaña de Damon Hill y Mika Häkkinen como los únicos en conseguir sus primeros tres triunfos de manera seguida.

Mientras que su desempeño en el Gran Premio de China 2026 lo convirtió en el piloto más joven de la historia en obtener un hat-trick (pole, vuelta rápida y triunfo).

También es el más joven en liderar el mundial y se consagró como el primero en la historia en transformar sus primeras tres poles en victorias.

¿Qué podemos esperar de Antonelli?

Aunque ha demostrado una madurez técnica para su edad, lo primero es que el chico italiano debe hacerse fuerte a nivel mental y mantenerse concentrado.

Debido a que la juventud podría pasarle la factura en luchas en la pista con pilotos que ya tienen más de cinco temporadas en la Fórmula 1 y que han probado las mieles de batallar por el título e incluso lograr el campeonato.

Si no, pregúntele a Oscar Piastri, quien, en su tercera temporada en la F1, sobre el final de la campaña 2025, se desplomó mentalmente.

A esto, debe sumarle el enfrentamiento a su compañero de equipo George Russell, quien desde que llegó a Mercedes ha esperado su turno para tener un carro competitivo y ser campeón, por lo que no estará dispuesto a ser escolta de un recién llegado.

Pero pese a que la dirigencia de la marca alemana, en estas primeras cuatro carreras, les ha permitido a los dos pilotos que luchen, llegará el momento de elegir a uno y que no se convierta en la pesadilla de 2016.

Cuando Nico Rosberg y Lewis Hamilton llevaron todo al extremo, quienes hasta el sol de hoy ni se hablan.

Sin duda alguna, el nuevo “Chico Maravilla” tiene una proyección de ser un fuera de serie y consolidarlo este año; además, de la mano de Toto Wolff, jefe de Mercedes, podría convertirse en el campeón más joven de la historia. Veremos si lo logra.