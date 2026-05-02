El deporte de viste de luto por el fallecimiento de Alex Zanardi

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El mundo del deporte se tiene de negro este sábado 2 de mayo, luego que la familia del expiloto de Fórmula 1 y multicampeón paralímpico Alessandro Zanardi anunciara su fallecimiento a los 59 años de edad

Según la familia, Zanardi falleció repentinamente la tarde del viernes 1 de mayo y no fue sino hasta hoy que dieron a conocer la trágica noticia. La trayectoria del italiano estuvo marcada por el éxito en las pistas y una capacidad sobrehumana para superar la adversidad, deja un legado imborrable en el automovilismo y el paraciclismo mundial.

Una carrera de éxitos y superación

Zanardi inició su camino en la élite del motor debutando en la Fórmula 1 en 1991 y donde compitió para los equipos Jordan, Minardi, Lotus y Williams. Posteriormente, alcanzó el estrellato en la Serie Champ Car (hoy conocida como IndyCar Series) de Estados Unidos, donde se coronó campeón de forma consecutiva en 1997 y 1998.

Su vida cambió drásticamente en septiembre de 2001 tras un gravísimo accidente en el óvalo alemán de Lausitzring donde se corría una de las fechas de la Champ Car. Debido a las graves fracturas generadas por el incidente en pista, los médicos tuvieron que amputarle ambas piernas.

Lejos de rendirse, el italiano se reinventó en el paraciclismo, disciplina en la que se convirtió en un referente global al conquistar cuatro medallas de oro y dos de plata en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, además de obtener 12 títulos mundiales.

Homenajes en Italia

En 2020, Zanardi enfrentó una nueva prueba tras ser atropellado por un camión durante una competencia benéfica en la Toscana. Aquel incidente le provocó lesiones graves en la cabeza que requirieron años de tratamiento intensivo.

Tras conocerse la noticia, las reacciones no se han hecho esperar: Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, definió a Zanardi como un "campeón extraordinario" capaz de convertir cada prueba en una lección de dignidad.

Stefano Domenicali, Presidente de la F1, destacó su "determinación obstinada" y una fortaleza de espíritu que sirvió de inspiración para toda la categoría. Mientras que la FIA lo calificó como un símbolo perdurable de coraje y uno de los competidores más admirados del deporte.

Como muestra de respeto, el Comité Olímpico Italiano (CONI) ha solicitado un minuto de silencio en todos los eventos deportivos que se celebren en el país durante este fin de semana. "Hemos perdido a un gran hombre que fue capaz de levantarse una y otra vez", declaró Luciano Buonfiglio, presidente del CONI.

La familia de Alex Zanardi ha agradecido las muestras de apoyo recibidas y ha pedido privacidad para atravesar este periodo de luto. Su legado de valentía y su eterna sonrisa frente a la dificultad permanecerán como su mayor victoria.