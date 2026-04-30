Fórmula 1: GP de Miami podría cancelarse por la lluvia y una ley

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El Gran Premio de Miami enfrenta un gran problema para este fin de semana por la lluvia que está prevista para el día de la carrera. Fórmula 1 podría hasta cancelar el evento debido a una ley estatal sobre las tormentas eléctricas. Recordemos que el año pasado con el Mundial de Clubes de la FIFA varios partidos fueron postergados.

Pero en qué afecta al GP de Miami

Esta carrera en Miami está sujeto a una normativa local que establece que si una tormenta eléctrica se aproxima a 13 kilómetros de cualquier evento deportivo, la actividad debe detenerse de inmediato y solo se podrá reanudar 30 minutos después de que haya caído el último rayo.

Según las previsiones meteorológicas indican un 85% de probabilidad de lluvia para las 16:00 hora local (inicio de la carrera), con una alta posibilidad de actividad eléctrica.

La FIA se mantiene en alerta y podría postergar la carrera hasta una hora, pero el problema será la luz del día, ya que el circuito de Miami no tiene el sistema de luce que pueda garantizar un evento nocturno. También está sobre la mesa la opción de correr el día lunes. Aunque la suspensión total del Gran Premio será la última alternativa.

Un prueba para los nuevos carros

Esta sería una gran oportunidad para probar el diseño de los nuevos monoplazas en lluvia, ya que con las la reducción del tamaño de los carros y de los neumáticos, se estima que se reduzca el espray que se genera con la pista mojada y mejore la visibilidad.

Además, estos carros tienen un nuevo sistema de luces en el alerón trasero y los retrovisores. Asimismo, la FIA aprobó a mediados de abril en la reunión sobre el reglamente de este año, que durante una carrera con lluvia se aumentará la temperatura de la manta térmica para los neumáticos intermedios con el fin de mejorar el agarre inicial y el rendimiento de los cauchos en condiciones mojadas.

Por último, se reducirá el despliegue máximo del ERS, lo que limitará el par motor y mejorará el control del monoplaza en condiciones de baja adherencia.