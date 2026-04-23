De dos-dos: Pilotos de la Fórmula 1 y Fórmula E son investigados por varios delitos en Italia

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La tormenta de investigaciones por casos de corrupción y fiestas ilegales tocaron al Mundial de Fórmula 1 y de Fórmula E (carros eléctricos), aunque todavía no hay ninguna escudería señalada, sin duda alguna, este proceso legal llega en el peor momento para la máxima categoría del automovilismo, debido a la gran cantidad de críticas por el reglamento de motores de 2026.

Según informa el diario Il Resto del Carlino, la Policía Fiscal de Bolonia (Guardia di Finanza) comenzó a investigar a ocho equipos con sede en el extranjero por presuntas prácticas de evasión fiscales.

Esta investigación surge debido a los pagos que reciben todos los trabajadores incluyendo a los pilotos en los grandes premios disputados en los circuitos de: Monza, Ímola y Mugello. Mientras que en el cado de la Fórmula E, serían los e-Prix de Roma y Misano Adriatico.

Equipos de F1 que podrían ser investigados

Los equipos que podrían recibir una gran multa por esta situación de ser comprada serían: Mercedes, Aston Martin, McLaren, Red Bull Racing, Alpine, Haas y Williams. Mientras que Ferrari y Racing Bulls, estarían excluidos del proceso debido a que se rigen por las leyes de trabajo italiana y Audi por ser una nueva estructura y que todavía no ha competido en Italia.

Desde cuándo se investiga

La Guardia di Finanza de Bolonia, basándose en la información recabada y en una denuncia presentada por un abogado en junio del año pasado, comenzó una investigación administrativa sobre el presunto impago de impuestos por parte de los equipos de carreras sobre los ingresos obtenidos por los pilotos extranjeros durante las carreras celebradas en Italia.

Este tema ya había sido tocado en 2020 por el parlamento italiano cuándo se pidio un informe sobre los resultados de las actividades de recaudación tributaria durante los últimos cinco años (2015-2020) en relación con los servicios prestados por atletas residentes en el extranjero que desarrollaron sus actividades dentro del país.

Este sería la segunda investigación que involucra al padock de la Fórmula 1 en lo que va del mes de abril, ya que ha una semana volvió a la luz el caso de una fiesta con sustancia s prohibida y trata de personas.

Según informó La Gazzetta Dello Sport, la Guardia de Finanza de Milán, desmanteló una supuesta banda criminal que operaba en el ámbito de la vida nocturna de la ciudad, utilizando una empresa de organización de eventos como fachada de la que participaron figuras del fútbol y hasta un piloto de la Fórmula 1.

Aunque hasta el momento no se ha revelado los nombres de los pilotos de F1 que podría estar involucrados. La fuente del medio de comunicación Italia señala que un piloto estaba interesado en ingresar a estas fiestas.