Fórmula E avanza hacia el futuro con su nuevo carro: Estos son los cambios del GEN4

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La Fórmula E y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) presentaron este martes 21 de abril el carro de la próxima generación, el GEN4, el cual entrará en pista durante la temporada 13 (2026-27). Este monoplaza se acercará a la velocidad de su hermana mayor, la Fórmula 1.

El nuevo GEN4 fue presentado en el circuito francés de Paul Ricard, donde se mostró su velocidad punta en recta y gran desarrollo técnico. Durante las pruebas en Le Castellet, la máquina demostró su superioridad al rodar cinco segundos más rápido que cualquier predecesor en trazados urbanos.

Ahora el desarrollo final del nuevo GEN4 quedará en manos de fabricantes como Porsche, Jaguar, Stellantis, Nissan, Lola Cars y Mahindra. "Estamos alcanzando niveles de rendimiento que se consideraban imposibles hace solo cinco años", afirmó Jeff Dodds, CEO de la Fórmula E.

Cuáles son los cambios del GEN4

El monopaza duplica la capacidad del GEN3, ya que entrega un 50% más de potencia (un incremento del 70%) y alcanza los 600 kilowatts (kW) y unos 700 KW en Modo Ataque, lo que equivale aproximadamente a más de 800 caballos de fuerza (hp).

Este carro es capaz de alcanzar velocidades superiores a 335 km/h, mientras que en aceleración de 0 a 100 km/h cronometró 1,8 segundos y de 0 a 200 km/h en tan solo 4,4 segundos (1,5 segundos más rápido que su predecesor).

Pese a que el desarrollo de la batería será superior y que se esperan carreras más largas, la nueva generación de vehículos sin duda tendrá un problema con varios circuitos callejeros tradicionales de la categoría, ya que este carro tendrá unas mayores dimensione. El peso sin piloto es de 954 kilogramos, unos 160 kg más que el GEN3 y será más largo con unos 5540 mm, 1790 mm de ancho y un alto de 1113 mm.

Innovación sostenible y compromiso Net Zero

Asimismo, la Fórmula E señaló la nueva batería dejó de prescindir de minerales que cuestan conseguir. Los componentes clave incluyen un 20% de materiales reciclados y sus neumáticos Bridgestone están fabricados en un 65% con elementos naturales y sostenibles. El nuevo GEN4 permitirá reducir hasta más del 20% de la hueya de carbono de la categoría.

Según, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, "el nuevo monoplaza GEN4 de Fórmula E supone un importante avance para las carreras eléctricas, estableciendo un nuevo referente mundial en rendimiento, innovación y sostenibilidad. No se trata simplemente de un coche rápido, sino de una declaración de intenciones sobre el futuro de esta tecnología", reseñó la categoría en su página web sobre lo que dijo el directivo.

Su mensaje va al unísono al cambio radical que ocurre en la Fórmula 1, la cual busca carreras donde se redusca la emisión de carbono, ya que esta temporada la máxima categoría del automovilismo mundial comenzó a usar motores 50% combustión y 50% eléctricos. Así que este cambio de la Fórmula E es una muetras que la F1 en unos años comenzará utilizar únicamente unidades de potencia eléctricas.