Fórmula E: Mitch Evans hace historia en el ePrix de Miami

El piloto Mitch Evans le puso un sello histórico al ePrix de Miami con su triunfo en la tercera fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula E, que además lo mete en la lucha por el título de la temporada 2025-26 de la máxima categoría de autos eléctricos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

El neozelandés del equipo Jaguar es el tercer ganador diferente de la temporada 12 de la Fórmula E y logra su primera victoria de la campaña, además de convertirse en el primer ganador del ePrix de Miami, que se realizó en el Autódromo Internacional de Miami, Florida, que rodea al estado Hard Rock Café y que también usa la Fórmula 1.

Asímismo, Mitch Evans uno de los más veteranos de la categoría también se logró su triunfo 15 en la Fórmula E para ubicarse como el más ganador del joven campeonato de la FIA que llegó este fin de semana a 150 carreras.

