Campeonato Nacional de Off Road 2026 vuelve a la acción

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Todo está listo para iniciar la III y IV Válida del Campeonato Nacional de Off Road 2022, modalidad del automovilismo ligada a los RC (carros de radio control o control remoto). El evento se realizará en la pista de La Rosaleda Track en San Antonio de Los Altos este viernes 1 y sábado 2 de mayo.

Los carros de radio control son una modalidad de competencia deportiva que de nuevo cobra auge, en esta ocasión apuntaladas por Wilhelm Brea.

Las competencias de este fin de semana son para las categorías Boggy Nitro y Truggy Eco y podrá ver los resultados en vivo a través del link: https://rosaledarctrack.liverc.com/live/. La primera de ella, para carros de RC que usan un combustible especial (no gasolina). La otra modalidad son pequeños autos que se cargan con electricidad. El Campeonato Nacional se extenderá a lo largo de este año y servirá para preparar a los pilotos criollos de cara a los eventos internacionales, incluido el Campeonato Mundial de Off Road el cual se va a disputar en Estados Unidos.

El Campeonato Nacional de Off Road, si bien son carros de control remoto, tiene bastantes semejanzas a las dinámicas de autos de mayor escala, como la Fórmula Uno: Se les debe preparar el set up, adaptarlos a la pista, los pilotos deben conocer los trazados y plantear las estrategias de carrera, eso incluye potenciales paradas a pits.

Agenda

El evento, auspiciado por Planet Hobbies, incluye sesiones de prácticas libres, cronometradas, clasificación (para armar la grilla de salida) y finales.

Ambas modalidades disputarán una final A y B, la primera de ellas es la que definirá los ganadores del fin de semana por las posiciones que ocupen los pilotos.La final A es para los 10 mejores pilotos por tiempo. En el caso de Boggy Nitro se correrá una prueba de 45 minutos de duración, lo que permite el tanque de los pequeños autos de control remoto.

Los Truggy Eco disputarán una final de tres carreras de 10 cada una pues deben ser recargados eléctricamente.

Los ganadores se llevan 100 puntos por victoria final, con 90 tantos para el 2do. Del 3º al puesto 10 de forma decreciente 5 puntos menos (85, 80, 75, 70, 65, etc). Adicionalmente, 1 punto por corredor por participar en las válidas y 3 puntos al piloto que logre el mejor tiempo para la pole de salida (similar a la F1).

Se espera la presencia de pilotos del Distrito Capital, Bolívar, Aragua y Miranda.

Proyectos en 2026

Como asegura Wilhelm Brea: “estamos apostando a un proyecto para rescatar un deporte que hace años atrás tuvo mucho auge. Estamos tratando de aportar la mayor cantidad de planificación y logística por cumplir un calendario a todo lo largo del año”.