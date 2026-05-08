Fórmula 1: GP Baréin y GP Arabia Saudita tienen fecha para correr en 2026

Fórmula 1 comenzó la temporada 2026 con muchos problemas. Los conflictos en Medio Oriente los llevó a cancelar dos de sus primeras 5 carreras de la temporada. Sin embargo, ahora estarían planeando agregar el GP de Baréin y GP de Arabia Saudita al finalizar el año.
F1 ha definido las ventanas logísticas para el retorno de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita al calendario de 2026. Tras confirmarse el pago anticipado de patrocinios millonarios, Baréin se perfila para el 4 de octubre, en un momento clave de la temporada.
Por otra parte, la cita en el Circuito de la Corniche de Yeda: busca un espacio el 6 de diciembre para formar un cierre de campaña intenso. Esta reestructuración propone un final de campeonato con cuatro competencias consecutivas: Las Vegas, Catar, Arabia y Abu Dabi.
¿Quién puede ser campeón de la F1 en 2026?
La lucha por el título mundial presenta un matiz fascinante con la irrupción de Kimi Antonelli. El joven piloto luce sólido para reclamar su primer campeonato, demostrando una madurez técnica asombrosa. Sin embargo, la figura de George Russell podría ser un obstáculo.
Por otra parte, olvidar lo que puede lograr la escudería McLaren sería un error garrafal. Son los últimos campeones de ambos campeonatos y aún están en posición de seguir mejorando para pelear por las victorias. Óscar Piastri y Lando Norris siguen siendo rivales al acecho.
Para finalizar, Max Verstappen sigue siendo el múltiple campeón del mundo que no se rinde ante la adversidad. Red Bull Racing ha dado un salto de calidad importante tras el GP de Miami; ahora podrían tener una remontada importante para competir por el campeonato.
Calendario de la Fórmula 1 2026
- Gran Premio de Australia - 8 de marzo (1° - George Russell - Mercedes)
- Gran Premio de China - 15 de marzo (1° - Kimi Antonelli - Mercedes)
- Gran Premio de Japón - 29 de marzo (1° - Kimi Antonelli - Mercedes)
- Gran Premio de Miami - 3 de mayo (1° - Kimi Antonelli - Mercedes)
- Gran Premio de Canadá - 24 de mayo
- Gran Premio de Mónaco - 7 de junio
- Gran Premio de Barcelona - 14 de junio
- Gran Premio de Austria - 28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña - 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica - 19 de julio
- Gran Premio de Hungría - 26 de julio
- Gran Premio de los Países Bajos - 23 de agosto
- Gran Premio de Italia - 6 de septiembre
- Gran Premio de España - 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán - 26 de septiembre
- Gran Premio de Baréin - 4 de octubre (por confirmar)
- Gran Premio de Singapur - 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos - 25 de octubre
- Gran Premio de México - 1 de noviembre
- Gran Premio de Brasil - 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas - 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar - 29 de noviembre
- Gran Premio de Arabia Saudita - 6 de diciembre (por confirmar)
- Gran Premio de Abu Dabi - 13 de diciembre