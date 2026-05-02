Fórmula 1: Kimi Antonelli hace una pole histórica en el GP de Miami y Franco Colapinto se suma a la fiesta

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Golpe de autoridad de Andrea Kimi Antonelli, el piloto italiano no cree en las mejoras del resto de los equipos y logra la pole position del Gran Premio de Miami, cuarta fecha del Mundial de Fórmula 1, carrera que se disputará este domingo 3 de mayo a las 4:00 pm hora de Venezuela.

El piloto de la escudería Mercedes, más allá de partir en el puesto de cuerda del GP de Miami, logra su primer triplete de pole position en la Fórmula 1 y que lo convierte en el más joven de la historia de la categoría reina en hacer dicha seguidilla.

Antonelli detuvo el cronómetro en 1minuto 27.798 segundos, seguido de Max Verstappen (Red Bull Racing) a 0.166 centésimas y tercio de honor lo completó Charles Leclerc de Ferrari a 0.345 de la cima. El cuarto lugar fue para el campeón del mundo Lando Norris (McLaren) y top5 lo cerró el otro Mercedes de George Russell que ve como su compañero lo supera por escándalo.

Así queda la grilla del GP de Miami

Luego del parón de un mes debido a la cancelación de dos carreras por el conflicto bélico en Medio Oriente, la escudería Mercedes demostró que su carro sigue siendo el más rápido a una vuelta lanzada, ya que mantuvo su hegemonía en la sesión de clasificación con su cuarta pole seguida.

Algo que no hacía la marca alemana desde el año 2021 con las cuatro poles consecutivas (México, Brasil, Catar y Arabia Saudita) con la dupla Valtteri Bottas y Lewis Hamilton.

El ajuste al reglamente tuvo efecto

Los ajustes al reglamento de 2026 suman su segunda nota positiva del fin de semana del Gran Premio de Miami, ya que la pole position de la carrera demostró que se recortaron las diferencias entre los equipos. Ferrari y McLaren cerraron la brecha que tenían con Mercedes a dos décimas y aunque todavía es bastante, bajar casi tres de décimas en un mes es un esfuerzo notable.

Ahora los dos pilotos de Mercedes ya no tienen tanto margen de error con respecto al resto.

Mientras que el gran salto lo dio Red Bull Racing, que logró bajar un segundo completo luego de las tres primeras fechas y ponerse a dos décimas de Mercedes. El segundo puesto de Max Verstappen en la pole de Miami y su cara de satisfacción demuestran que, al menos de arranque, en esta carrera podrá pelear por el triunfo o un podio.

La última nota positiva de la pole la dio el argentino Franco Colapinto del equipo Alpine, quien firmó su mejor pole position en su corta trayectoria en la Fórmula 1.