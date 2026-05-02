Fórmula 1: Lando Norris confirma las mejoras de McLaren en la sprint de Miami

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Lando Norris dio un golpe de autoridad en la primera carrera sprint de la temporada de la Fórmula 1, que se disputó este sábado 2 de mayo en el Circuito Internacional de Miami. El resultado confirma que las mejoras de McLaren funcionaron y apunta a luchar el triunfo del Gran Premio de Miami.

El piloto británico además logra su cuarto triunfo en este formato ubicándose como el segundo mejor en este renglón solo por detrás de Max Verstappen quien ostenta la plus marca con 13 triunfos.

McLaren impone su ley

La jornada fue redonda para el equipo de Woking, que selló un espectacular 1-2 gracias a la segunda posición de Oscar Piastri. El australiano logró contener la presión de Charles Leclerc (Ferrari), quien finalmente completó el podio en el tercer lugar.

Por el contrario, la carrera fue accidentada para el equipo Mercedes. El líder del campeonato, Kimi Antonelli, perdió dos posiciones en la salida y se vio enfrascado en un duelo interno con su compañero George Russell. Aunque Antonelli logró imponerse en pista, una infracción por límites de pista tras la bandera a cuadros le costó una penalización que lo relegó a la sexta plaza final.

Duelo de campeones y puntos para Alpine

Max Verstappen y Lewis Hamilton protagonizaron uno de los momentos más tensos de la tarde. El piloto de Red Bull y el de Ferrari llegaron a rozar sus neumáticos en la primera vuelta y nuevamente a mitad de carrera en una lucha sin cuartel por la posición. Finalmente, Verstappen impuso el ritmo de su Red Bull-Ford para terminar sexto en pista, heredando la quinta posición tras la sanción a Antonelli.

En la zona de puntos, Pierre Gasly rescató una valiosa octava posición para Alpine tras una actuación sólida. Su compañero, el argentino Franco Colapinto, finalizó décimo tras una emocionante batalla en los giros finales con el Red Bull de Isack Hadjar (9º).

Jornada para el olvido: Audi, Cadillac y Aston Martin

La fiabilidad fue el verdugo de Audi, cuyo piloto Nico Hulkenberg vio cómo su monoplaza se incendiaba camino a la parrilla de salida. Por su parte, el equipo Cadillac cerró su primera carrera de casa en las posiciones 17 y 20 con Sergio Pérez y Valtteri Bottas, respectivamente.

Aston Martin también sufrió un revés estratégico; Fernando Alonso (16º) y Lance Stroll (18º) fueron de los pocos en arriesgar con neumáticos blandos en lugar de medios, una apuesta que no dio frutos en el caluroso asfalto de Miami. Carlos Sainz finalizó 14º en un fin de semana que sigue siendo esquivo para el piloto de Williams.

La próxima parada de la Fórmula 1 será a las 4:00 pm hora de Venezuela con la pole position del Gran Premio de Miami, cuarta fecha del Mundial de Automovilismo.

Pilotos con puntos tras la Carrera Sprint ​​​​​