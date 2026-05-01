Fórmula 1: McLaren y Lando Norris dan signos de vida en la clasificación sprint de Miami

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El piloto y equipo campeón del mundo La Fórmula 1 dieron signos de vida este viernes 1 de mayo en la clasificación de la F1-Sprint del Gran Premio de Miami, luego que Lando Norris de McLaren se quedara con el mejor puesto de salida de la carrera corta.

El piloto de McLaren detuvo el cronómetro en 1m 27.869s, asegurando la primera pole de la temporada para su equipo y enviando un mensaje claro a sus rivales en el Autódromo International de Miami.

Dominio de McLaren y Mercedes en la vanguardia

Norris, que mostró un ritmo sólido desde el inicio de la SQ1, logró una ventaja de 0,222 segundos sobre el actual líder del campeonato, Kimi Antonelli. El joven piloto de Mercedes no pudo igualar el giro decisivo del británico en el segmento final, pero se mantiene en una posición privilegiada para la carrera corta.

La segunda línea estará conformada por el otro McLaren, el de Oscar Piastri, quien finalizó tercero, y el Ferrari de Charles Leclerc, quien confirmó el buen rendimiento de la escudería italiana durante toda la sesión. Por su parte, Max Verstappen (Red Bull) tuvo que conformarse con la quinta plaza, justo por delante de George Russell.

Colapinto da la sorpresa y la crisis de Cadillac

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó el argentino Franco Colapinto, quien llevó su Alpine hasta la octava posición, superando a nombres consagrados de la parrilla.

Sin embargo, no todo fue celebración en el paddock. El equipo Cadillac, que debuta este fin de semana en su carrera de casa, sufrió una decepción mayúscula: Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas partirán desde los puestos 19 y 20, respectivamente.

La situación fue aún más crítica para Aston Martin. Fernando Alonso y Lance Stroll cerraron la clasificación en la parte trasera de la parrilla (P21 y P22), confirmando que el monoplaza verde sigue sin encontrar el rendimiento esperado en condiciones de clasificación.

Tensión en Williams y decepción en el debutante

El descontento fue evidente en la radio de Carlos Sainz, quien junto a su compañero Alex Albon, sufrió una doble eliminación en la SQ2, dejando a los Williams en la posición 14 y 15. Asimismo, el novato de Racing Bulls, Arvid Lindblad, no pudo superar a los veteranos en su primer gran examen en Miami.