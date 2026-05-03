Fórmula 1: Kimi Antonelli hace historia con su triunfo en el GP de Miami

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Que gran regreso de la Fórmula 1 a las pistas, este fin de semana Kimi Antonelli dio un golpe de autoridad al ganar el Gran Premio de Miami y el piloto de la escudería Mercedes se afianza en el cima del campeonato de pilotos.

El triunfo de Kimi Antonelli no es uno más en su palmarés, sino que el piloto italiano se convierte en el más joven de la historia en lograr un triplete de victorias en la Fórmula 1. En el segundo lugar de la carrera terminó el campeón del mundo Lando Norris y cerró el podio Oscar Piastri lo que reafirma las mejoras de McLaren para pelear ambos títulos, aunque todavía la escudería británica está un paso por detrás del ritmo de Mercedes.

En el cuarto lugar del GP de Miami finalizó George Russell de Mercedes y el top cinco lo cerró Max Verstappen (Red Bull Racing) que también aprovechó el fallo mecánico de Charles Leclerc de Ferrari, quien se desplomó hasta este puesto, luego de golpearse contra uno de los muros y dañar su carro cuando peleaba el segundo lugar de la carrera con Lando Norris.

Números de récord de Antonelli

Antonelli con este laurel en el GP de Miami iguala al británico Damon Hill y al finlandés Mika Hakkinen, como los únicos pilotos en la historia de la categoría reina del automovilismo en lograr sus tres primeras victorias de forma consecutiva.

Hill logró los triunfos de los grandes premios de Hungría, Bélgica e Italia en 1993 y Hakkinen hiló las victorias del GP de Europa 1997 que fue la última de ese año, Australia y Brasil 1998, primeras dos de esa temporada. Ahora se les une Antonelli con el trío en China, Japón y Miami 2026.

El italiano también abrió su propio renglón, ya que se convierte en el primer piloto de la historia de la Fórmula 1 en convertir sus tres primeras poles position en victorias.

El chico de la escuadra alemana ahora escala al renglón donde están dos campeones del mundo: Mike Hawthorn (campeón del mundo 1958), Peter Collins, Phil Hill (campeón del mundo 1961), Didier Pironi, Thierry Boutsen, Heinz-Harald Frentzen, Johnny Herbert y Giancarlo Fisichella, todos con tres victorias.

Asimismo, el joven iguala el quinto lugar entre los italianos a su compatriota Giancarlo Fisichella con tres triunfos. El próximo en la fila es el campeón del mundo, Giuseppe Farina, con cinco victorias y quien ocupa el cuarto lugar en solitario.

Por último, Antonelli se convierte en el segundo piloto italiano en lograr tres victorias seguidas en la Fórmula 1, solo es superado por el campeón del mundo, Alberto Ascari, que logró siete, las seis últimas de 1952 y la primera de 1953.