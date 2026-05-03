Fórmula 1 cambia el horario del Gran Premio de Miami por esta razón

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La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la directiva de la Fórmula 1 para evitar cualquier incidente en el Gran Premio de Miami, informaron a los equipos que se cambió el programa de la carrera y se adelantó la salida del evento. Este ajuste es debido a la amenaza de tormenta eléctrica a la hora original del evento.

Ahora, el horario del Gran Premio de Miami pasó de 4:00 pm a la 1:00 pm evitar que la carrera no se postergue o se cancele. Este cambio es debido a una ley en Florida que obliga a suspender cualquier evento al aire libre cuando se acerca una tormenta eléctrica.

¿Qué dice la ley que afecta al GP de Miami?

La normativa establece que si este fenómeno meteorológico se aproxima a unos 13 kilómetros de cualquier evento deportivo, la actividad debe detenerse de inmediato y solo se podrá reanudar 30 minutos después de que haya caído el último rayo.

Según el sistema meteorológico de Estados Unidos la probabilidad de lluvia ronda el 80% para las 16:00 hora local (anterior inicio de la carrera), con una alta posibilidad de actividad eléctrica en la región sobre el Gran Premio.

Aunque era una gran oportunidad para probar los nuevos carros en lluvia, la Fórmula 1 no quiere arriesgarse a postergar la carrera y afectar la transmisión televisión en el mundo. Con este cambio tanto Europa y como Asia podrán ver el GP en un horario adecuado.

Cómo quedó la pole en Miami

En relación a lo deportivo este sábado se disputó la clasificación del GP de Miami, dónde Kimi Antonelli dio un golpe de autoridad con su tercera pole position de la temporada. Además, se convirtió en el piloto más joven de la historia en lograr un hat-trick o triplete de poles en la Fórmula 1.