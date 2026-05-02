Fórmula E: Nico Mueller rompe el maleficio y conquista el ePrix de Berlín

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El piloto suizo Nico Mueller rompió su maleficio en el Mundial de la Fórmula E al vencer en el e-Prix de Berlín, séptima carrera de la temporada que se disputó este sábado 2 de mayo en el circuito del aeropuerto de Tempelhof; recordemos que este trazado es uno de los pioneros de la categoría de autos eléctricos.

Luego de 69 carreras, Mueller finalmente concretó su tan ansiado triunfo con una exhibición en las últimas diez vueltas del ePrix de Berlín. El podio lo completaron Nick Cassidy, de Citroën Racing, y al actual campeón Oliver Rowland.

Mueller dominó con estrategia y el Modo Ataque

La competencia se transformó en un fascinante duelo táctico marcado por el uso del PIT BOOST, donde el liderato cambió de manos constantemente mientras los equipos lidiaban con los retos energéticos de la pista alemana. Mueller, quien inició desde la sexta posición, se mantuvo en el grupo de los diez mejores hasta las paradas en boxes.

Al salir del pit lane, el piloto de Porsche activó el MODO ATAQUE durante seis minutos, una maniobra decisiva que le permitió remontar posiciones hasta tomar la punta en la vuelta 29.

La ejecución de Porsche fue impecable, permitiéndole a Mueller construir una ventaja de cuatro segundos sobre sus perseguidores y terminar la carrera con unos impresionante cuatro puntos porcentuales de energía útil por encima de sus rivales que hicieorn imposible alcanzarlo.

Momento que Mueller toma el liderato de la carrera

Por su parte, el "poleman" Edoardo Mortara (Mahindra Racing) finalizó cuarto. Este resultado le permitió escalar a la cima del campeonato de pilotos y superar a Pascal Wehrlein de Porsche. Este último no logró sumar puntos en Berlín debido a un inoportuno pinchazo que arruinó sus posibilidades de defender el liderato.

Ahora la diferencia entre ambos es de 14 puntos. Mientras que Porsche lidera en los campeonatos mundiales de Equipos y de Constructores, superando a la escuadra de Jaguar.

La Fórmula E se mantendrá en suelo alemán para realizar la octava fecha de la temporada este domingo 3 de mayo a las 10 am, hora de Venezuela.