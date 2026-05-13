Fórmula 1: Pastor Maldonado está de aniversario y estos son 14 datos que no sabías del venezolano

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De los más de 1000 pilotos que han participado en al menos un Gran Premio de Fórmula 1 desde 1950, solo un puñado de ellos ha podido ganar una carrera, mientras que la bandera de Venezuela ha sido una de las que ha tenido el honor de ser ondeada en el mayor escenario del automovilismo.

Este hito para el deporte venezolano sucedió hace 14 años cuando un 13 de mayo, pero en 2012, todos los astros de alinearon para que Pastor Maldonado pudiera al menos una vez demostrar todo su talento e ingresar a una selecta lista de ganadores de un gran premio, que solo tienes hasta 2026 a 116 hombres.

Maldonado fue el último piloto que le dio un triunfo a la icónica escudería Williams Racing, la cual fue la victoria 114 del equipo inglés en la historia de la categoría reina del automovilismo.

Un destello y un legado en Williams

Maldonado en su segunda temporada logró cumplir el sueño de niño, venía de malos resultados en las cuatro carreras previas, tres retiros y un octavo puesto como lo mejor en ese momento. Pero en el quinto evento de esa temporada 2012, el criollo sorprendió a todos.

Durante las dos primera prácticas libres del GP de España, nada hacía presagiar lo que estaba por venir. No obstante, el sábado en el tercer entrenamiento libre, el maracayero dio la primera campanada al ubicarse segundo.

Aunque muchos pensaron que era solo una tanda de prueba donde los favoritos no arriesgaban, la realidad era otra: Maldonado ya tenía el ritmo necesario para pelear por la gloria.

La confirmación llegó en una sesión de clasificación perfecta. En la Q1 se plantó como el cuarto mejor; en la Q2 avanzó con autoridad marcando el mejor tiempo de la sesión, y finalmente, en la Q3, aseguró el segundo puesto en la parrilla.

Lo que ya era un hito histórico para Venezuela se transformó en leyenda cuando, tras una sanción a Lewis Hamilton, Pastor heredó la pole position. Era la primera y única en su carrera, convirtiéndose en el venezolano con el mejor puesto de salida en la historia de un Gran Premio.

El domingo 13 de mayo, los "dioses del automovilismo" se alinearon con el criollo. Su Williams funcionó a la perfección, tras una partida sólida, mantuvo un ritmo feroz para batirse a duelo con dos leyendas: Fernando Alonso y Kimi Raikkonen.

La estrategia en los pits de la escudería británica fue impecable, permitiéndole a Maldonado completar una gesta que, hasta la fecha, roza lo inexplicable: resistir durante 19 vueltas el asedio constante de los dos campeones del mundo para cruzar la meta en el primer lugar.

Al caer la bandera a cuadros, el mundo del automovilismo presenció un "Big Bang" en el circuito de Montmeló.

La victoria no solo rompió una sequía histórica para Williams, sino que regaló una de las imágenes más icónicas de las últimas dos décadas, ya que el venezolano fue alzado en hombros por Alonso y Raikkonen, en un gesto de respeto unánime ante un triunfo épico logrado con uno de los monoplazas más limitados de la parrilla en esa época.

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