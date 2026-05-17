MotoGP

MotoGP: Así fue el terrible accidente de Alex Márquez en el GP de Cataluña

Por

Meridiano

Domingo, 17 de mayo de 2026 a las 05:23 pm
El español voló por los aires tras impactar contra la KTM de Pedro Acosta, que había sufrido un pinchazo mientras lideraba el Gran Premio de Cataluña de MotoGP. La Dirección de Carrera mostró bandera roja y el piloto fue trasladado en ambulancia al Hospital General de San Cugat. El italiano Fabio Di Giannantonio también quedó involucrado en el accidente, aunque pudo continuar y terminó ganando la carrera. Los servicios médicos informaron que Márquez permaneció consciente después del fuerte impacto.

