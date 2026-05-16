Así fue el espectacular adelantamiento de Max Verstappen en las 24 Horas de Nurburgring

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Max Verstappen dio una clase de manejo en su primer turno al volante del Mercedes AMG #03 durante el primer cuarto de las 24 Horas de Nürburgring, carrera perteneciente al campeonato Intercontinental GT Challenge. El holandés tomó el liderato del evento en la vuelta 18.

El piloto holandés no tuvo un comienzo fácil en las 24 Horas de Nürburgring como muchos creían, ya que decidió tomar el segundo turno al volante del carro #03. Recordemos que su equipo, el Verstappen Racing, partió desde el cuarto lugar de la grilla con Daniel Juncadella, quien, pese a que pudo llegar hasta el tercer puesto, se empezó a desplomar en el ritmo.

Verstappen salió a pista tras el primer cambio de pilotos en el octavo lugar y de ahí en adelante imprimió un ritmo demoledor. El campeón del mundo de Fórmula 1: en la primera hora, la volante tuvo un par de salvadas que casi le cuestan la carrera. La primera fue peleando posición el Lamborghini #07 y luego contra el Mercedes AMG #47.

Luego, el también piloto de Fórmula 1 (activo) le dio caza a los líderes; un accidente del Ferrari 296, #45, le permitió recortar la diferencia sobre los cuatro primeros. Sobre el final de la vuelta 18, Verstappen realizó un doble adelantamiento en la recta larga del Nordschleife para superar al equipo Aston Martin #34 y el Ford Mustang #67 y tomar por primera vez el liderato de la carrera.

Max de ahí en adelante imprimió un ritmo de 23,5 segundos antes de terminar su primer turno del día. Seguramente el holandés tendrá otros dos turnos: uno sobre la noche y otro en el final de la carrera.