Fórmula 1: Ferrari prepara un bombazo histórico

Ferrari es la escudería más importante en la historia de la Fórmula 1. Sin el equipo rojo, no existiría la competición más importante a nivel automovilístico. El sueño que tiene John Elkann y el equipo italiano, sería uno de los bombazos más brutales cuando se retire Lewis Hamilton.
Hay fuertes rumores de que Hamilton tendría muchas opciones de retirarse de la F1. En ese contexto, el equipo italiano, prepararía una bombazo histórico: buscar a Max Verstappen para reemplazar al múltiple campeón y formar uno de los equipos más letales en la categoría.
Verstappen y Charles Leclerc formarían una de las duplas más impresionantes en la historia de la Fórmula 1. Ambos son dominantes en clasificación con un rendimiento que emula leyendas; a nivel de carreras son agresivos en salidas y explosivos en cada vuelta.
Max Verstappen: tiene opciones de salir de Red Bull a final del 2026
Max Verstappen tiene contrato hasta la temporada 2028, pero en ese acuerdo hay clausulas para salir. En ese contexto, el neerlandés podría salir al finalizar 2026 si termina tercero o peor en el campeonato. Red Bull Racing no parece estar en su mejor estado de form para el año.
En esa línea, el piloto que ha ganado los últimos campeonatos podría cambiar de equipo al finalizar la campaña. Lo que abre las puertas a Ferrari, en lo que podría ser un movimiento que movería los cimientos de la Fórmula 1. Eso sí, el equipo italiano tendría que ser competitivo.
Calendario de la Fórmula 1 2026
- Gran Premio de Australia - 8 de marzo (1° - George Russell - Mercedes)
- Gran Premio de China - 15 de marzo (1° - Kimi Antonelli - Mercedes)
- Gran Premio de Japón - 29 de marzo (1° - Kimi Antonelli - Mercedes)
- Gran Premio de Miami - 3 de mayo (1° - Kimi Antonelli - Mercedes)
- Gran Premio de Canadá - 24 de mayo
- Gran Premio de Mónaco - 7 de junio
- Gran Premio de Barcelona - 14 de junio
- Gran Premio de Austria - 28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña - 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica - 19 de julio
- Gran Premio de Hungría - 26 de julio
- Gran Premio de los Países Bajos - 23 de agosto
- Gran Premio de Italia - 6 de septiembre
- Gran Premio de España - 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán - 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur - 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos - 25 de octubre
- Gran Premio de México - 1 de noviembre
- Gran Premio de Brasil - 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas - 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar - 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi - 6 de diciembre