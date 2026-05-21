Fórmula 1: Horarios para Venezuela y datos históricos del Gran Premio de Canadá

Suscríbete a nuestros canales

La Fórmula 1 vuelve este fin de semana con el Gran Premio de Canadá, quinta ronda de la temporada 2026 y está pautada para el domingo 24 de mayo. Asimismo, se realizará la segunda carrera Sprint-F1 de la campaña y será la primera vez que Montreal reciba este evento.

La carrera debutó en el calendario mundial de la Fórmula 1 en la temporada de 1967, tras varios años como evento de exibición. Será la edición 59 que la máxima categoría del automovilismo realice el Gran Premio de Canadá. Este evento ha sido albergado por tres circuitos Mosport Park, Mont-Tremblant y Circuit Gilles Villeneuve, siendo este último, el que se estableció como sede permanente.

El trazado de Montreal es uno de los más cortos del año con 4,361 metros de recorrido, divididos en 14 curvas, donde los pilotos tendrá que dar 70 vueltas. El piloto George Russell es el piloto que ostenta el récord del circuito con un tiempo de 1 minuto:10.899 segundos.

Dátos históricos del GP de Canadá

Los pilotos que más veces han ganadoen Canadá son Michael Schumacher (1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 y 2004) y Lewis Hamilton (2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 y 2019) con siete triunfos cada uno. Asimismo, ambos también están empatados en el renglón de pole position con seis.

Mientras que Schucmaher está igualado con Kimi Raikkonen son los pilotos con más vueltas rápidas con cuatro cada uno. Mientras que Michael S. lidera el renglón de podios con 12.

En la rama de equipos, McLaren ostenta los récods de victorias, poles y vueltas pidas con 13, 11 y 11 respectivamente.

Temporada 2026

La campaña 2026 tiene como líder de la clasificación al joven Andrea Kimi Antonelli con 20 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo George Russell. La escudería Mercedes fue la que mejor interpretró el reglamento de motores, el cual ha sido muy polémico debido al nuevo modo de gestión de la poetencia eléctrica.

En la última carrera en Miami, la brecha se cerró cosiderameblemente tras los ajustes que la Federación Internacional del Automóvil le hizo al reglamente de 2026 en abril. Las escuderías McLaren, Ferrari y Red Bull Racing se acercaron sobre todo en ritmo de carrera, aunque Mercedes aún está dos décimas por encima en la sesión de clasificación.

La acción en pista comenzará este viernes a partir de las 12:30 pm con la unica práctica libre, luego a las 4:30 de la tarde será la clasificación de la F1-Sprint. El sábado al mediodía se largará la segunda carrera sprint de la temporada y a las 4:00 pm se realizará la pole position del Gran Premio de Canadá. Mientras que la carrera está pautada para que comience el domingo a las 4:00 pm, todos los horarios están ajustados a tiempo de Venezuela.