Verstappen sin correr genera este efecto histórico con las entradas de las 24 Horas de Nurburgring

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La organización de las 24 Horas de Nurburgring ha confirmado que, por primera vez en más de 50 años de trayectoria, las entradas para el evento principal están completamente agotadas, consolidándose como el festival de automovilismo más esperado de la temporada.

Un éxito que desbordó las previsiones

Aunque aún quedan boletos disponibles para los días jueves, viernes y domingo, los pases de varios días y las entradas para el sábado 16 de mayo han desaparecido de las taquillas. Ante la avalancha de aficionados, la organización ha emitido un comunicado urgente solicitando a quienes no posean entrada que no viajen al circuito el sábado, debido a que la capacidad de estacionamientos y zonas de camping ha llegado a su límite máximo.

"Estamos contentos con el enorme interés que este año realmente nos ha desbordado", declaró Walter Hornung, director de carrera. "Por primera vez en la historia hemos tenido que limitar el número de entradas para garantizar un evento seguro y ordenado".

Efecto Verstappen

La expectativa este año es doble, ya que la carrera contará con la participación especial del tricampeón del mundo de F1, Max Verstappen. Aunque la bandera verde no caerá sino hasta el sábado a las 15:00 (hora local), los campings alrededor de la Nordschleife abrieron hoy mismo, y ya se reportan los primeros grupos de fanáticos instalados para vivir la semana completa.

El programa oficial arranca este miércoles con el Adenauer Racing Day, seguido de categorías de apoyo como los Tourenwagen-Legenden y el Campeonato Histórico Alemán de Resistencia, calentando motores para el plato fuerte del fin de semana.

"Infierno Verde" impone su máximo reto

Como es costumbre en la región de Eifel, el clima jugará su propio papel. Se pronostica un viernes lluvioso con temperaturas de 10°C. Para el inicio de la carrera el sábado, se esperan cielos nublados y unos 12°C con chubascos aislados, mientras que el domingo las nubes deberían disiparse para ver la bandera a cuadros bajo un cielo más despejado.