Diego González desafía el Circuito de Navarra en la segunda cita de la Moto4 SBK Talent

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NAVARRRA, ESPAÑA – El joven talento venezolano Diego González se prepara para un nuevo e importante reto internacional este fin de semana. El Circuito de Navarra será el escenario donde el piloto de apenas 14 años buscará ratificar su excelente capacidad de adaptación en la competitiva categoría Moto4 SBK Talent.

Un debutante que mira a la vanguardia

A pesar de su condición de debutante, González ha sorprendido a propios y extraños en este inicio de temporada. Su transición a la Moto4 ha sido marcada por una evolución constante, logrando pelear de tú a tú en los puestos de vanguardia desde las primeras vueltas.

Este fin de semana, el campeonato se traslada a la emblemática pista navarra para disputar la segunda cita de la temporada, una cita que promete emociones fuertes y una exigencia técnica superior para la parrilla.

El Reto: Territorio desconocido

Para Diego, Navarra representa un lienzo en blanco. Es un trazado en el que nunca ha rodado anteriormente, lo que añade un factor de dificultad extra a la competencia. No obstante, el joven piloto mantiene un enfoque sereno y una mentalidad orientada al trabajo absoluto.

"Este circuito no me lo conozco, así que daré el 100% de mí e intentaré hacerlo lo mejor posible", comentó Diego González durante los preparativos previos a las primeras sesiones libres.

Alianza Ganadora

El ascenso meteórico de este joven deportista en el motociclismo europeo cuenta con un soporte institucional y comercial de primer nivel. El éxito en la pista es el resultado de un esfuerzo conjunto con patrocinadores que apuestan por el talento de exportación:

• R4

• Mercosur

• Check

• Grupo Arve

• Solosom Import

La acción en pista comenzará con las sesiones de clasificación, donde el venezolano buscará una posición de salida que le permita pelear nuevamente por los puntos y el podio.

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