Fórmula 1: Charles Leclerc extiende su vínculo con Ferrari

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Ferrari es parte fundamental de la Fórmula 1. No habría competición sin el equipo rojo, sin embargo, los malos resultados de los últimos años lo colocan en una situación delicada. En ese contexto, la renovación de Charles Leclerc es clave para alcanzar los resultados para los italianos.

Leclerc extendió su contrato con el equipo italiano más allá de 2030. El monegasco que originalmente estaba atado con la Scuderia hasta 2029 vio ampliado su vínculo en un acuerdo que no se ha revelado aún. Eso sí, este vínculo llevará al monegasco a superar a Michael Schumacher.

Schumacher alcanzó los 180 Grandes Premios con el equipo de Maranello. Sin embargo, esa marca es muy probable que Charles la supere al tener los años necesarios incluso para alcanzar las 200 carreras en F1. Por ahora registra 155 carreras vestido de rojo y los que faltan.

Charles Leclerc es la esperanza de Ferrari para volver a un campeonato

Charles Leclerc se ha consolidado como el máximo referente y el 'ojo derecho' de John Elkann dentro de Ferrari. Su figura representa la fe ciega que el presidente deposita en el proyecto para recuperar la gloria perdida y devolver a la escudería al trono de la Fórmula 1.

Aunque el rendimiento actual del monoplaza no permite competir directamente por el título frente al dominio de Mercedes, el equipo mantiene un compromiso inquebrantable. La escudería trabaja incansablemente por ofrecerle al monegasco el mejor paquete posible.

Esta renovación multianual simboliza mucho más que un simple acuerdo profesional, siendo la apuesta definitiva de la marca por su talento. Leclerc encarna la esperanza colectiva de todo Maranello, trabajando bajo la premisa: desarrollo constante para cerrar la brecha.

Números de Charles Leclerc con Ferrari