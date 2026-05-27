Casa de moda Gucci se convierte en patrocinante de equipo de la Fórmula 1

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¡Es oficial! A partir del año 2027, la prestigiosa casa de moda Gucci será patrocinadora oficial del equipo Alpine de la Fórmula 1.

Gucci y la Fórmula 1 unidos

Una histórica alianza entre la moda y la emblemática competencia de carreras que promete no solo impulsar la identidad comercial del equipo en todo el mundo, sino también imponer la imagen de Gucci en la pista.

La noticia fue confirmada por la propia firma italiana de productos de lujo con sede en Florencia, que promete crear una identidad muy poderosa y típica de su marca con uniformes y estampados únicos, bajo el nombre “Gucci Racing Alpine Formula One Team”.

En las imágenes publicadas en Instagram por Gucci, se aprecia como ya se esta adentrando a la Fórmula 1 con un protector que tiene plasmado el logo de la popular casa de moda creada por Guccio Gucci en 1921.

Mensaje de felicidad

“Gucci y Alpine unen fuerzas en una nueva asociación de Fórmula 1, con el equipo listo para competir como 'Gucci Racing Alpine Formula One Team' del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2027. La colaboración introduce Gucci Racing, una nueva plataforma de negocios con el lujo y el deporte”, escribieron.

La alianza marca un hito en la historia al ser la primera vez que una casa de moda de lujo sirve como socio titular de un equipo de Fórmula 1.