Fórmula 1: George Russell pone orden en la sprint de Canadá y así queda la grilla de salida

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La Fórmula 1 realizó este viernes 22 de mayo la sesión shootout de la tercera carrera sprint de la temporada en Montreal (Canadá), donde no hubo sorpresas, ya que George Russell comandó la armada de Merecedes, seguido de su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli.

Russell logró su segunda pole en una sesión sprint con un tiempo de 1 minuto: 12.965 segundos para vencer a Antonelli a solo 0.068 centésimas, lo que demuestra la paridad de ambos carros y que todo depende de la muñeca de cada piloto. Mientras que Mercedes logra su quinta pole de este formato.

Más poles Sprint de la historia

10 - Verstappen

5 - Norris

4 - Piastri

2 - Hamilton, Russell

1 - Bottas, Magnussen, Leclerc y Antonelli

El campeón del mundo, Lando Norris, finalizó en el tercer lugar de la clasificación a tres décimas de los dos Mercedes, que están un paso por delante del resto de los equipos. Oscar Piastri fue el cuarto mejor tiempo para completar la segunda línea de salida para McLaren.

Mientras que Lewis Hamilton cerró el top cinco y Charles Leclerc fue sexto. Pero los dos Ferrari aún están lejos de Mercedes y McLaren a una vuelta lanzada, así que siguen apostando al ritmo de carrera.

Es la tercera de carrera sprint de la temporada está pautada para este sábado 23 de mayo al mediodía hora de Venezuela. Recordemos que es la primera vez que el circuito Gilles Villeneuve es sede de este evento. Russell y Norris fueron los ganadores de las dos primeras sprint de la temporada en China y Miami, respectivamente.