Fórmula 1 llega a Mónaco con grandes cambios

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La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidió cambiar un poco las reglas para el Gran Premio de Mónaco, sexta cita del calendario. Con el fin de reducir los riesgos en el circuito urbano más estrecho y sin zonas de escape del campeonato, el organismo limitará la velocidad máxima de los monoplazas y desactivará por completo la aerodinámica activa durante todo el fin de semana.

La llegada del nuevo sistema MGU-K a la Fórmula 1 disparó las velocidades de punta respecto al año pasado, un factor de peligro agravado por las irregularidades del asfalto en zonas críticas como la frenada de Sainte Devote, el túnel y la subida a Massenet.

Para contenerlo, la FIA estrenará el mapeado de motor obligatorio Rev1: el sistema eléctrico (que habitualmente entrega 350 kW hasta los 290 km/h) iniciará su fase de recorte a los 200 km/h. Igualmente, en el "modo adelantamiento", el MGU-K dejará de desplegar su potencia máxima a los 200 km/h en lugar de los 335 km/h habituales, aunque con una caída de entrega menos abrupta.

Se tambalea el dominio de Mercedes

Este cambio reglamentario de emergencia altera por completo el tablero competitivo de una temporada dominada en exclusiva por Mercedes, escuadra que acumula cinco victorias (cuatro de Kimi Antonelli y una de George Russell). Al priorizarse la carga aerodinámica pura por encima de la eficiencia en recta, se abre una inesperada ventana para sus perseguidores:

Ferrari llega con la mayor la mayor ventaja mecánica, su chasis SF-26 es el mejor de la parrilla en curvas de media y baja velocidad. Sin la necesidad de depender de la potencia pura del motor, el trazado beneficia la agilidad del auto, potenciando las opciones de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en clasificación.

McLaren también llega con una ventaja mecánica, ya que su monoplza es que tiene la distancia entre ejes más corta del campeonato y un monoplaza sumamente equilibrado, Lando Norris y Oscar Piastri contarán con una importante ventaja mecánica al montar su configuración de máxima carga.

Red Bull Racing y Max Verstappen tendrán este fin de semana un complicado examen de concentración. El neerlandés deberá batallar contra la rigidez del chasis RB22 y los baches del circuito, un defecto que le resta tracción en curvas lentas y que ha tenido que compensar en las últimas carreras con habildiad.

La acción en pista comenzará este viernes con las prácticas libres, la pole position de Mónaco será el día sábado a las 10 am hora de Venezuela, mientras que el domingo a las 9:00 am será la bandera verde de la sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1.