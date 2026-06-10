Mundial 2026: ¿Cuándo es el estreno de la terna arbitral venezolana?

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Este sábado 13 de junio, la terna encabezada por el árbitro principal Jesús Valenzuela hará su estreno oficial en la Copa Mundial de la FIFA 2026, asumiendo la responsabilidad de dirigir el enfrentamiento entre las selecciones de Australia y Turquía, a disputarse en el BC Place de Vancouver.

Valenzuela, quien afronta su segunda experiencia mundialista como juez principal tras su destacada labor en Catar 2022, estará acompañado por sus asistentes habituales, Jorge Urrego y Tulio Moreno.

La FIFA ha depositado su confianza en este equipo, cuya trayectoria en competiciones de alto nivel, incluyendo la Copa Libertadores, Copa América y torneos internacionales de gran envergadura; los ha consolidado como referentes del arbitraje en Sudamérica.

El cuerpo arbitral para este encuentro se complementará con la participación del peruano Kevin Ortega como cuarto árbitro y Michael Orue, también peruano, quien actuará como reserva del asistente.

Consolidación internacional

Esta designación en un partido de fase de grupos confirma el excelente momento del referato venezolano, que además cuenta con la presencia del experimentado Juan Soto en el equipo de videoarbitraje (VAR).

La participación de este grupo de profesionales es el resultado de un riguroso proceso de preparación técnica y física, diseñado para cumplir con los más altos estándares exigidos por el máximo ente rector del fútbol mundial.

La actuación de este sábado representa un hito para los colegiados y un espaldarazo a la capacidad del arbitraje venezolano para proyectar talento y profesionalismo en el escenario deportivo más importante del planeta.