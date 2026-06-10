Mundial 2026: EE.UU veta árbitro por presuntos vínculos terroristas

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Omar Abdulkadir Artan es uno de los nombres propios de este pre Mundial 2026. Estados Unidos es uno de los organizadores del torneo continental más prestigioso del fútbol. Sin embargo, el mejor árbitro africano no estará en el torneo por presuntos vínculos terroristas.

Abdulkadir Artan fue expulsado de los Estados Unidos, luego de una detención de 11 horas el pasado sábado en Miami. Donde se determinó negarle la visa y obligarlo a volver a su país. La razón fue por presuntos vínculos terroristas en Somalia, uno de los países sancionados por la Administración Trump.

El martes, funcionarios estadounidenses dijeron que el árbitro fue suspendido debido a una asociación: "Con presuntos miembros de organizaciones terroristas". Artan fue interrogado sobre la política somalí y la organización terrorista Al Shabaab; que se describe como la filial de Al Qaeda más grande.

¿Qué dijo la FIFA sobre la situación de uno de sus árbitros?

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la FIFA de la Casa Blanca respaldó la situación del gobierno. De hecho, fue tajante ante la decisión: "Hay una muy buena razón por la que a Artan se le impidió ingresar a Estados Unidos".

Por otra parte, también reconoció: "Si bien no puedo entrar en la excepción, puedo decirles que fue una decisión correcta de la patrulla aduanera y fronteriza y apoyo esa decisión". De esta manera, la FIFA se une a la decisión de la Administración Trump.

Funcionarios de la Casa Blanca respaldaron la decisión de la patrulla fronteriza, subrayando la prioridad de salvaguardar los intereses nacionales durante la cita mundialista. Mientras el caso genera una profunda controversia internacional antes del Mundial 2026.

Somalia un país sancionado por Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos considera que Somalia es un refugio seguro para los terroristas, donde los malos actores planifican, facilitan y llevan a cabo sus operaciones. El país según la Casa Blanca es un santuario para el terrorismo, donde planea operaciones contra la seguridad nacional americana.