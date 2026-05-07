UFC llega a la Casa Blanca

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El campeón mundial de peso pluma, Ilia Topuria, y los principales protagonistas de la próxima cartelera de la compañía han sido recibidos este miércoles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval. Este encuentro marca la antesala de uno de los eventos más esperados del año dentro de las artes marciales mixtas.

Un evento histórico en los jardines presidenciales

La confirmación oficial llegó tras la reunión: el próximo 14 de junio, los jardines de la Casa Blanca se transformarán en un octágono para albergar una velada oficial de UFC. Será la primera vez en la historia que la residencia presidencial estadounidense acoja un evento de esta magnitud al aire libre.

La promotora ha diseñado una estrategia sin precedentes para posicionar la marca en el centro del debate público y deportivo. La presencia de Topuria en la recepción oficial no es casual; el peleador hispano-georgiano se ha convertido en la figura de mayor proyección internacional dentro de la organización en los últimos meses.

El cinturón especial y el impacto en la cartelera

Para conmemorar esta fecha, la directiva ha presentado un cinturón de campeonato exclusivo. La pieza cuenta con detalles conmemorativos que hacen alusión a los símbolos patrios de Estados Unidos y a la sede del evento, el cual buscará captar la atención de millones de espectadores a nivel global.

La cartelera, que hasta el momento mantiene a los nombres más destacados del ranking, está diseñada para romper récords de audiencia. La organización ya trabaja en los permisos logísticos para asegurar que los atletas puedan cumplir con los protocolos de seguridad requeridos dentro del perímetro presidencial.