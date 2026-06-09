Donald Trump responde con dureza a Stephen A. Smith: "No estoy seguro de que tenga un coeficiente intelectual alto"

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La fiebre de las Finales de la NBA ha alcanzado las esferas más altas de la política estadounidense, desatando un insólito enfrentamiento verbal. Donald Trump ha respondido con severidad a las recientes declaraciones del influyente analista deportivo de ESPN, Stephen A. Smith, transformando una chanza sobre baloncesto en un debate sobre aptitud e inteligencia.

El origen de la disputa comenzó cuando Smith, ferviente seguidor de los New York Knicks y conocido por sus comentarios satíricos, aseguró en televisión que si los Knicks perdían el crucial partido de la serie contra los San Antonio Spurs, la culpa sería del propio Trump.

Fiel a su estilo directo y combativo, el líder político no dejó pasar el comentario y lanzó un dardo directo a las aspiraciones personales e intelectuales del periodista.

"Creo que es un tipo agradable, pero se necesita una cierta aptitud para postularse a la presidencia. Se necesita un coeficiente intelectual alto, y no estoy seguro de que Stephen A. Smith tenga eso", disparó Trump durante una breve comparecencia.

De las canchas a la arena política

La réplica de Trump no es casual. En los últimos meses, Stephen A. Smith ha coqueteado en diversos podcasts y entrevistas con la remota posibilidad de dar un salto a la política en el futuro, argumentando que el país necesita líderes capaces de debatir con honestidad. Al tocar el tema del "IQ" (coeficiente intelectual), Trump golpeó directamente la credibilidad del analista fuera de los estudios de televisión.

El cruce de declaraciones refleja cómo las Finales de la NBA (que actualmente tienen a los Knicks de Nueva York batallando intensamente contra los Spurs) han acaparado la narrativa cultural en los Estados Unidos, mezclando el entretenimiento deportivo con la retórica electoral habitual.

Hasta el momento, la cadena ESPN y los representantes de Stephen A. Smith no han emitido comentarios adicionales, pero se espera que el polémico presentador aproveche los micrófonos de su programa matutino para responder al exmandatario con la elocuencia que lo caracteriza.