Mundial 2026: Neymar acelera su recuperación y prepara el debut de Brasil

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Neymar Jr es una de las piezas más importantes del combinado de Brasil para el Mundial 2026. El astro que sufrió una desafortunada lesión muscular estaría evolucionando de manera positiva. Se cree que podría estar a más del 80% para estar en el debut contra Marruecos.

La recuperación de Ney ha generado un renovado optimismo en la concentración de la selección brasileña a pocos días del inicio del torneo. Tras presentar un desgarro grado dos en el gemelo derecho, el delantero ha superado las pruebas médicas iniciales resultados positivos.

El cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti supervisa de cerca la rehabilitación, manteniendo cautela ante la posibilidad de arriesgar a su estrella. El plan era convocarlo para la segunda jornada ante Haití; pero está encaminado para el debut mundialista contra Marruecos.

¿Qué significa para Brasil contar con Neymar Jr?

La presencia de Neymar Jr dota a Brasil de un carácter único e inalcanzable. Es el único jugador diferencial capaz de romper cualquier esquema defensivo, con una creatividad inmensa para filtrar pases con la precisión de un cirujano, desarticulando así las defensas rivales.

Su impacto trasciende la simple ejecución técnica sobre el campo de juego. El atacante aporta esa jerarquía necesaria para liderar un vestuario bajo presión, funcionando como el motor anímico que guía a sus compañeros en la búsqueda del título mundialista.

Alcanzar la gloria eterna en esta Mundial 2026 pasa inevitablemente por sus botas. Neymar carga con la responsabilidad histórica de devolver a su país a la cima del fútbol mundial, combinando su talento innato con la madurez necesaria para superar los desafíos del torneo.

Posible alineación de Brasil para el Mundial 2026

Sin Neymar Jr en el once inicial, lo más probable es que Carlo Ancelotti se decante por un 4-4-2 con Lucas Paquetá haciendo las funciones de 10 y Bruno Guimaraes llevando el ritmo del equipo. Sin embargo, con el astro en la cancha, sería aun 4-2-3-1 con Ney detrás del delantero con libertad táctica.

Posible alineación de Brasil 2026: