El partido Brasil vs. Marruecos calentará los motores para la Gran Rumba del Merengue 4

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa por la fiesta merenguera más importante de Latinoamérica, “La Gran Rumba del Merengue 4”, se eleva a un nivel sin precedentes.

La producción del evento confirmó una gran sorpresa para todos los fanáticos: la transmisión en vivo y en pantalla gigante del emocionante partido del Mundial de Fútbol entre las selecciones de Brasil y Marruecos, sirviendo como la antesala perfecta para el maratón bailable.

Detalles del gran evento



La cita, que tendrá lugar este sábado 13 de junio bajo la cúpula del Poliedro de Caracas, combinará la pasión del fútbol con el ritmo caribeño. Los asistentes podrán disfrutar de esta vibrante previa mundialista, que pondrá cara a cara a las superestrellas del balompié Vinicius Jr. y Achraf Hakimi.

Y luego de la jornada, vendrá el gran espectáculo musical con Ilegales Eddy Herrera, Sergio Vargas, Miriam Cruz, Kinito Méndez, Fernando Villalona y Bonny Cepeda. Por Venezuela, el embajador del merengue, anfitrión y artífice de la velada, estará Omar Enrique, junto a Omar Acedo, Diveana, Roberto Antonio y Las Chicas del Can, Mery tu Loba, Danny Marín y el emotivo tributo al legado de Rubby Pérez con la presencia de Zulinka y Miguel.

Las puertas del recinto se abrirán al público a partir de las 4:00 de la tarde, para garantizar un acceso cómodo y ordenado. Posteriormente, a las 6:00 de la tarde, iniciará la transmisión en vivo del partido en la imponente pantalla gigante. Al terminar el encuentro deportivo, a las 8:00 de la noche, arrancará oficialmente el show time con las 12 de música continua.

Las entradas para esta experiencia única, producida por OM Producciones y Manager Show, están disponibles a través de TicketShopve.com y la taquilla física ubicada en el VIP Padel Club del CCCT.